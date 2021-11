Dragon Ball Super, il campione Sammy Guevara si mostra nelle vesti di un perfetto Goku

L'All Elite Wrestling TNT Champion, Sammy Guevara, ha mostrato la sua passione per Dragon Ball con un fantastico cosplay di Goku per Halloween. La celebre festa spettrale è un momento piuttosto divertente per i fan, perché permette a molti di loro di mostrare le loro passioni in modi completamente diversi.

Questo include anche alcuni fan molto famosi che si nascondono nella All Elite Wrestling. Gli appassionati sono stati sorpresi nel vedere diversi importanti anime portati in scena da performer come Jade Cargill che interpreta Mirko di My Hero Academia oppure Zelina Vega che realizza Rock Lee di Naruto Shippuden. E ora un'altra fantastica performance a tema anime e manga eseguita da Sammy Guevara.

L'attuale campione della All Elite Wrestling TNT è un grande fan di Dragon Ball, amore che aveva già mostrato in passato, ma quest'anno ha deciso di fare un passo in più in occasione di Halloween con un cosplay completo del famoso costume di Goku. In questo cosplay vediamo una grande attenzione ai dettagli, possiamo ad esempio vedere all'interno del suo equipaggiamento una borsa per i fagioli Senzu. Potete vedere una foto del suo cosplay in fondo all'articolo.

Sammy Guevara non è però l'unico che ha avuto un'idea simile. Sempre in occasione di Halloween, un fan di Dragon Ball Super ha realizzato le scarpe di Goku in una resa praticamente 1:1. Questo mentre invece molti altri fan festeggiavano gli 85 anni di Masako Nozawa voce di Goku in Dragon Ball Super.

Se non abbiamo ancora nessuna novità significativa per un eventuale ritorno della serie anime di Dragon Ball, lo stesso non possiamo dire per il nuovo film, Dragon Ball Super: Super Hero che rivelerà nuove informazioni al Jump Festa 22.