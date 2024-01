Dragon Ball Super, è canonico: ecco quando Goku ha utilizzato l'Ultra Istinto Completo

L'artista Toyotaro, autore del manga Dragon Ball Super ed erede del maestro Akira Toriyama, è stato protagonista di un'interessante intervista, durante la quale ha rivelato un'informazione importantissima. La Saga dei Prigionieri della Pattuglia Galattica è fra le preferite dei fan di Dragon Ball Super e ancora oggi è al centro di numerose discussioni sui social.

Durante la battaglia contro Molo in Dragon Ball Super abbiamo visto Goku utilizzare nuovamente l'Ultra Istinto, una forma strabiliante dai poteri altrettanto sensazionali. L'utilizzatore dell'Ultra Istinto può accedere alla potenza di quest'abilità senza pensare, rendendolo molto più veloce e abile in combattimento. Esso, però, richiede una forza che neppure le divinità posseggono.

Padroneggiare completamente l'Ultra Istinto è estremamente complicato e l'obiettivo di Whis era quello di insegnare a Goku come riuscire ad avere accesso alle potenzialità di questa abilità senza doversi necessariamente trasformare.

A quanto pare, proprio durante la Saga dei Prigionieri della Pattuglia Galattica, nel combattimento contro il temibile Molo, Goku avrebbe utilizzato per sua volontà questo potere. Queste sono state le parole di Toyotaro durante un'intervista pubblicata sul sito ufficiale di Dragon Ball: per festeggiare il nuovo anno, l'autore è stato invitato in una diretta per parlare del suo Dragon Ball Super e ha affermato che Goku "ha imparato a padroneggiare l'Ultra Istinto e tutto il resto", confermandone così la canonicità.

Il nostro protagonista ha imparato come attivare di sua spontanea volontà l'Ultra Istinto, ma adesso deve lavorare a fondo per riuscire ad utilizzarlo senza trasformarsi completamente. Secondo voi ci riuscirà? Fatecelo sapere nei commenti!