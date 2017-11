Dragon Ball Super: il cantante della sigla d'apertura sarà una guest voice!

Il cantante del genere Enka,, autore anche della sigla d'apertura di Dragon Ball Super , sarà una guest voice nella puntata 115 della serie anime sequel di Dragon Ball Z, che andrà in onda Domenica.

Il sito ufficiale di Dragon Ball Super aveva annunciato, lo scorso 12 ottobre, che Hikawa avrebbe giocato con se stesso, annunciando la cosiddetta "Title Call" insieme all'attrice che interpreta la voce di Goku, Masako Nozawa.

Hikawa introdurrà se stesso nello show anche interpretando il famoso saluto di Goku "Ossu!" nella puntata 115. Il sito ufficiale ha anche postato un'immagine di Hikawa e Nozawa mentre registrano un asessione di doppiaggio dell'anime, che potete trovare in calce alla notizia.

Kyoshi Hikawa, come accennato in apertura, è il cantante dell'attuale sigla d'apertura di Dragon Ball Super, "Genkai Toppa × Survivor", e siamo certi sarà onorato di interpretare un'icona del suo paese come Goku, anche se solo per un saluto.

Dragon Ball Super ha fatto il suo debutto in Giappone nel luglio del 2015 su Fuji TV e altri canali. Il doppiaggio inglese da parte di Funimation è stato presentato in anteprima sul blocco Toonami di Adult Swim il 7 gennaio. L'anime ha avuto anche uno speciale di un'ora l'8 Ottobre, durante il quale ha debuttato la nuova sigla di chiusura ad opera di Rottengraffty dal titolo "70cm Shihō no Madobe".