Dragon Ball Super, caos in Argentina: la denuncia di un ministero del governo

Non è la prima volta che Dragon Ball Super finisce nell'occhio del ciclone. In USA, ad esempio, qualche mese fa l'ex candidato al Congresso della Florida aveva condannato l'anime per istigazione alla pornografia per via di alcune scene. Ad ogni modo, la polemica si è recentemente allarga anche in Argentina.

Il Ministero delle Donne, Genere e Diversità ha infatti esposto una denuncia alla Difesa Pubblica della Nazione in merito ad un episodio di Dragon Ball Super recentemente andando in onda su Cartoon Network Latin durante una fascia oraria accessibile ad un grosso pubblico di minori. La scena incriminata, dunque, farebbe riferimento ad una gag in cui il Maestro Muten chiede a Yamcha di "sfruttare" i servizi di Pual per trasformarsi in una bella ragazza.

Ad essere stato gravemente accusato è il comportamento del Genio delle Tartarughe che avrebbe molestato così la ragazza nonostante il suo rifiuto. La denuncia recita infatti: "L'episodio, che è stato visto in Argentina, riprodurrebbe l'esercizio di violenza sessuale da parte di un anziano nei confronti di un minore, in un contesto di accettazione sociale, in cui è stata naturalizzata la violazione di una ragazza. Trattandosi di un canale installato con contenuti rivolti prettamente ai bambini e con un ampio raggio d'azione regionale, non esiste una supervisione esaustiva da parte degli adulti responsabili, che ripongono la loro fiducia nei criteri di programmazione dei contenuti per questa fascia di età".

La Difesa Pubblica ha confermato le accuse, tuttavia sia Cartoon Network che Warnermedia hanno risposto positivamente alla polemica confermando la rimozione dell'intera sequenza e, in caso di necessità, la disponibilità ad effettuare ulteriori modifiche a tutta la serie televisiva. E voi, invece, cosa ne pensate della scena incriminata, la stessa allegata alla notizia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver recuperato tutti gli appuntamenti di Dragon Ball a settembre.