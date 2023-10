Dragon Ball Super, quanti capitoli mancano alla fine dell'arco di Super Hero?

Al netto di alcune differenze nello scontro con Cell Max, Dragon Ball Super sta seguendo la linea tracciata dal film. Toyotaro sta prendendo come riferimento il film Dragon Ball Super: Super Hero, proiettato a giugno 2022 in Giappone, per rappresentare la nuova storia che coinvolge i saiyan. Ora però manca poco al gran finale della saga.

Ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere, a partire dal sacrificio di Gamma 2. Se Toyotaro non cambierà gli eventi maggiori del film, allora si deve partire dall'addio dell'androide, che cercherà di combattere contro Cell Max e sconfiggerlo, purtroppo senza avere effetto. Eventi che verranno trattati in Dragon Ball Super 98, il capitolo che verrà pubblicato da Shueisha su V-Jump e su Manga Plus il 20 di ottobre. Ma quando finirà la saga di Dragon Ball Super: Super Hero? Quanti altri capitoli mancano per giungere alla conclusione?

Adesso manca davvero poco per il finale. Restano pochi argomenti da trattare, come la morte di Gamma 2 e la trasformazione di Gohan Beast, che porterà inevitabilmente al finale. Toyotaro potrebbe quindi scegliere di raccontare entrambi gli eventi nel capitolo 98, mentre il capitolo 99 si concentrerebbe sul finale di questa saga. In questo modo, il capitolo 100 di Dragon Ball Super lancerebbe una saga inedita magari da presentare anche durante la Jump Festa 2024 che si terrà proprio nella seconda metà di dicembre.

Quindi basterà aspettare al più un paio di mesi per godersi la fine della saga di Dragon Ball Super: Super Hero.