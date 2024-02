Dragon Ball Super, il capitolo 102 si mostra nella prima immagine ufficiale!

Il manga di Dragon Ball Super ha iniziato alla grande il 2024 con Dragon Ball Super 101 che ha portato l'opera in cima alle classifiche di MangaPlus. Proprio per questo, il prossimo capitolo è attesissimo e, già dalla prima immagine emersa in rete, la sensazione è che possa presto iniziare un nuovo combattimento.

Come sappiamo, Gohan ha recentemente combattuto una delle sue battaglie più emozionanti proprio in Dragon Ball Super e Goku non è rimasto indifferente al nuovo potere ottenuto dal figlio. Infatti, nell'immagine diffusa su X/Twitter da @DbsHype, si può osservare l'ingresso di Goku in scena che saluta Gohan e si complimenta per l'incredibile livello di Ki raggiunto pochi istanti prima.

Questo conferma che la reazione sbigottita di Goku e Vegeta sul Pianeta di Beerus non è stata un caso e entrambi i due Saiyan sono stati enormemente sorpresi dalla trasformazione di Gohan. Che ci siano le basi per un duello padre-figlio? D'altronde, uno scontro tra Goku Ultra Istinto e Gohan Beast è ciò che i fan vogliono vedere in Dragon Ball Super e non sembra, allo stato attuale delle cose, così improbabile.

Ad ogni modo, il 14 febbraio potremo saperne di più, dal momento che verranno rilasciate alcune immagini ufficiali che faranno da anteprima al prossimo capitolo, in uscita il 20 febbraio, sempre su MangaPlus, e nel quale potremo scoprire se una nuova battaglia - di natura familiare - è alle porte.

Le intenzioni di Goku saranno già chiarite con le prime immagini del capitolo 102? Chi vincerebbe (o vincerà) in un eventuale scontro tra l'Ultra Istinto e la forma Beast? Diteci la vostra opinione nei commenti!