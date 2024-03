Dragon Ball Super: il capitolo 103 ha messo definitivamente in moto il percorso di Pan?

Se Dragon Ball Super 103 è da intendere come un capitolo in ricordo di Toriyama, le ragioni dietro queste riflessioni vanno oltre l'orizzonte simbolico in cui è calata la battaglia tra Gohan e Goku. Anche perché nelle pagine finali del numero si assiste ad un riferimento importante alla piccola Pan, su cui è necessario soffermare l'attenzione.

Al termine del combattimento padre-figlio (qui le motivazioni per cui Toriyama ha voluto concludere lo scontro di Dragon Ball Super 103 senza un esito) i saiyan sono finalmente pronti per lasciare il pianeta di Beerus, e ritornare sulla Terra dopo le intense fatiche della battaglia. Ma prima di recarsi alle rispettive abitazioni, Gohan e Piccolo devono prelevare da scuola la piccola Pan, lasciando Goku perlopiù interdetto. “Pan.. e chi é?” sentiamo dire grottescamente al saiyan che aveva dimenticato (si spera momentaneamente) l'esistenza della nipote. Una situazione, questa appena descritta, qui codificata come uno dei classici momenti smaccatamente ludici di Dragon Ball, ma che in realtà sottende delle riflessioni interessanti, soprattutto se la leghiamo alle azioni in cui si profonde Goku nelle tavole finali del capitolo.

Per quanto la gag appena illustrata non sia di per sé originale né tanto meno inaspettata, essendo stata ripetuta più volte nel corso delle varie serie di Dragon Ball, ad uno sguardo più approfondito sembra aprirsi a dei livelli di lettura ulteriori, che trascendono la mera funzione comica a cui dà vita. Certo, è evidente che Toriyama, in piena continuità con le sue solite strategie espressive, abbia declinato questa battuta a fini umoristici, sia per restituire al lettore un momento di stasi dagli ipercinetismi a cui è stato sottoposto fino a quell'istante, sia per giocare sulla risibile negligenza del saiyan: ma è pur vero che la frase in questione ha offerto un appiglio ai due mangaka per concentrare l'enfasi su Pan, alludendo così a quella centralità narrativa di cui con tutta probabilità la giovane guerriera si innerverà nel prosieguo della storia.

D'altronde, come abbiamo visto nell'articolo in cui analizziamo quale futuro attende Pan nel prosieguo di Dragon Ball Super, proprio la versione cartacea della saga di Super Hero - ancor più di quella cinematografica - ha permesso alla nipote di Goku di ritagliarsi progressivamente uno spazio sempre più consistente, al fine di mettere in moto un percorso di maturazione di cui vedremo già gli esiti nel prossimo arco narrativo.

E non è un caso che proprio nelle pagine finali del capitolo 103, Toriyama e Toyotaro abbiano dedicato l'epilogo del numero al ricongiungimento (o forse alla conoscenza?) tra il nonno e la nipote, portando i due saiyan a generare una complicità emotiva reciproca attraverso la figura del volo, quasi la tavola in cui li vediamo librarsi insieme in cielo avesse legato per sempre il destino del protagonista a quello della figlia di Gohan. Un'immagine, questa presentata sul finire del capitolo, che potrebbe presagire l'importanza di cui le traiettorie di maturazione di Pan godranno nel futuro prossimo di Dragon Ball.

