Dragon Ball Super, il capitolo 104 risolverà questo grande problema?

Con il ritorno del manga, Dragon Ball Super ha l'occasione di riemergere dal mare di trame irrisolte, cominciando a sbrogliare la matassa di situazioni e personaggi solo accennati, ma che avevano dato l'impressione di ricevere degli approfondimenti interessanti nella prosecuzione della serie. Ecco quelli più interessanti che vorremmo vedere.

Il multiverso

Dragon Ball Super introduce il concetto di multiverso, rivelando che esistono 12 regni paralleli differenti, e che addirittura in origine gli universi erano stati 18.

Purtroppo, dopo la fine della suddetta saga, la varietà dei multiversi venne eccessivamente accantonata, generando una potenziale occasione sprecata che ci auguriamo verrà ripresa e ampliata in futuro, soprattutto se consideriamo che molti di questi mondi avevano mostrato un'accenno di caratterizzazione davvero interessante.

Vegeta e Cabba

Ancora durante la saga del Torneo del Potere, Vegeta sviluppa un commovente rapporto con il giovane Cabba, un potentissimo Saiyan dell'Universo 6, ovvero il regno gemellato a quello dei nostri protagonisti: l'Universo 7.

Promettendo a Cabba di andare a fargli visita per allenarlo, Vegeta mette in mostra un lato di se che difficilmente abbiamo visto all'interno dell'opera, e se questa sottotrama non venisse approfondita di certo i fan la classificherebbero come un'occasione davvero sprecata.

Che fine ha fatto Freezer?

Probabilmente destinato ad essere il villain finale di Dragon Ball Super, Freezer è assente dalle pagine del manga da oltre un anno, quando nel capitolo 87 è stata rivelata la sua nuova, potentissima trasformazione.

Cosa stia tramando l'ex dittatore galattico non è dato saperlo, ma ci auguriamo che il mistero venga presto svelato.

Quali sono le trame e i personaggi che vorreste vedere tornare? Per noi, questi sono i 5 personaggi che vorremmo rivedere in Dragon Ball Super.

Quando muori resta a me è uno dei più venduti oggi su