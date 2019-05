Dragon Ball Super: il capitolo 48 ci presenta la nuova tecnica di Majin Bu

Il manga di Dragon Ball Super in questi mesi si è dedicato a un arco narrativo completamente inedito e successivo al Torneo del Potere e alla storia raccontata nel film Dragon Ball Super: Broly. Il malvagio stregone Moro, finora, è riuscito a mettere a ferro e fuoco Namec e a sconfiggere i due saiyan protagonisti, Goku e Vegeta.

Tuttavia abbiamo visto come, nei due precedenti capitoli di Dragon Ball Super, sia arrivato a combattere anche Majin Bu. Il mostro, dormiente da tempo, sembra essere l'unica speranza per salvare la galassia da una distruzione certa grazie all'entità che millenni prima fu assorbita dalla creatura di Babidi. Infatti, chi sconfisse Moro la prima volta fu il grande Kaioshin, poi assorbito da Majin Bu durante la sua prima ondata di distruzione.

Adesso che Majin Bu è arrivato su Namec, Moro dovrà riaffrontare il suo vecchio nemico ma in nuove vesti. Bu non mostra molte delle tecniche a cui abbiamo assistito nell'anime di Dragon Ball Z, bensì idea un nuovo attacco: i "pugni della furia", dove dal corpo del mostro rosa fuoriescono altre braccia, in modo tale da colpire Moro con molteplici attacchi contemporaneamente.

Non è la prima volta che abbiamo assistito a una tecnica del genere, anche se in circostanze ben diverse. Infatti, uno dei primi guerrieri a farsi spuntare un paio di braccia in più fu Tenshinhan in occasione del torneo di arti marziali in cui affrontò Goku in finale. All'epoca la mossa contribuì alla vittoria del ragazzo con tre occhi, mentre stavolta per Bu le cose non sono andate come sperato. Chissà se nel prossimo capitolo di Dragon Ball Super, non venga definitivamente sconfitto Moro.