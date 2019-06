Dragon Ball Super: il capitolo 49 ci mostra le conseguenze di eventi del passato

Gli ultimi capitoli del manga di Toyotaro e Akira Toriyama, Dragon Ball Super, stanno mantenendo alta l'attenzione dei fan, con continui colpi di scena e uno dei nemici più potenti che siano mai apparsi della serie. Il più recente capitolo 49 ha finalmente fatto il suo arrivo e abbiamo potuto scoprire le conseguenze di eventi del passato.

Attualmente, i due Saiyan, Goku e Vegeta, si trovano sul pianeta Neo Namecc, che è rimasto vittima delle atrocità del malvagio stregone Moro. Quest'ultimo ha infatti compiuto uno strage, distruggendo tutti i villaggi che popolavano il pianeta alla ricerca delle Sfere del Drago di Namecc.

Durante l'ultimo capitolo 48, Moro è riuscito a raccogliere le Sfere ed evocare il drago divino Polunga, a cui ha espresso i tre desideri. Tuttavia, a causa di una scelta registica non siamo a conoscenza di quale sia il terzo desiderio espresso da Moro, che si è subito dopo cimentato in un violento scontro con Majin Bu potenziato dal potere di un Kaioshin.

Il capitolo 59 si apre con Goku e Vegeta trasformati in Super Saiyan Blue, affiancati da Majin Bu, che si scagliano contro Moro al limite dell'atmosfera. Nel frattempo Moro continua ad assorbire l'energia vitale del pianeta Namecc. Purtroppo per i due Saiyan, lo scontro si sposta nello spazio aperto e sono quindi costretti a lasciare tutto in mano a Bu, in quanto, come ricorda Vegeta: "I Saiyan non possono combattere nello spazio aperto!"

A quel punto, mentre Moro combattendo contro Majin Bu, si accorge che quest'ultimo è diventato più debole, la Pattuglia Galattica raggiunge i due Saiyan e li fa salire a bordo. Solamente ieri abbiamo potuto vedere le prime immagini spoiler del capitolo 49, in cui abbiamo trovato Kid Bu e Goku in una scena passata.

Abbiamo quindi scoperto con l'arrivo del capitolo, che quest'ultima appare in occasione di un'importante rivelazione: infatti, quello che svela il personaggio Merus è che Majin Bu ha la capacità di scindersi in due parti, quella buona e quella malvagia. Di conseguenza, il potere del Dai Kaioshin si era a sua volta diviso tra le due parte e quindi, metà del suo potere se ne è completamente andato quando Goku lo ha sconfitto al termine della serie Z.

A quel punto, Merus chiede a Goku e Vegeta se questi due si ritengono realmente in grado di sconfiggere Moro e dopo la conferma di questi ultimi, si teletrasporta in mezzo allo scontro tra Moro e Majin Bu con l'intenzione di riportare lo stregone sul pianeta. Dopo vari tentativi ci riesce ed il conclude con Goku e Vegeta di fronte a Moro, pronti per lo scontro finale.

Tuttavia, Moro ricorda ai due avversari di essersi dimenticati di qualcosa di importante, il suo terzo desiderio. VI ricordiamo infine che il capitolo 49 di Dragon Ball Super è disponibile sull'applicazione ufficiale Shueisha, MangaPlus.