Dragon Ball Super: nel capitolo 50 Goku è costretto a lasciare lo scontro

Per un saiyan, l'orgoglio è tale da impedire gesti come la ritirata. Talvolta però questa è l'unica strada percorribile se si vuole rimanere in vita e affrontare il nemico una seconda o terza volta. È il caso degli eventi di Dragon Ball Super capitolo 50, dove Goku e Vegeta sono costretti a fuggire dallo scontro a causa dell'inferiorità numerica.

Il terzo desiderio di Moro, espresso alcuni capitoli di Dragon Ball Super fa, si è rivelato essere la fuga dei prigionieri della Pattuglia Galattica. Questi, dopo essere giunti su Neo Namec e giurato fedeltà a Moro, hanno ottenuto una parte del potere del Divoratore di Pianeti, diventando molto più forti.

Naturalmente poi il gruppo di ex criminali galattici ha attaccato Goku, Vegeta, Majin Bu e Merus, mettendoli a dura prova in una mega rissa. La potenza dei rivali, più Moro che ha continuato ad assorbire energie dal gruppo, ha obbligato Goku a vagliare l'opzione di ritirarsi. I nemici erano troppi e ormai stavano perdendo il controllo delle loro trasformazioni a causa dell'energia continuamente sottratta.

Mentre l'orgoglio saiyan di Vegeta ribolliva, Goku ha utilizzato il teletrasporto per tornare nella sede della Pattuglia Galattica insieme agli altri e capire come poter affrontare lo stregone, ora che non hanno neanche più la carta del sigillo dei suoi poteri. Riuscirà Goku a trovare una soluzione? Oppure ci riuscirà prima Vegeta, direttosi su Yardrat per trovare qualche tecnica capace di contrastare Moro?