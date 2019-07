Dragon Ball Super: il capitolo 50 mette in scena una mega rissa con Goku e Vegeta

In Dragon Ball Super, Moro sta mettendo per la seconda volta a dura prova i protagonisti. Dopo un primo scontro risoltosi sempre a favore dello stregone, che era riuscito a divorare le energie di Vegeta e metterlo poi KO, durante il secondo scontro aveva momentaneamente avuto la peggio, prima di riuscire a esprimere due desideri da Polunga.

Fino al capitolo 49, era ancora sconosciuto quale fosse il desiderio di Moro lo stregone. Ci sono state tante teorie, ma la verità è che l'effetto del potere del drago namecciano è arrivato fino alla Prigione della Pattuglia Galattica. Questo ha portato all'evasione di tanti prigionieri che sono poi diventati seguaci del Divoratore di Pianeti, il quale ha poi condiviso parte della sua energia con loro.

Su Neo Namec è andata quindi in scena una mega rissa che ha visti coinvolti questi prigionieri super potenziati e i protagonisti Goku e Vegeta, affiancati da Majin Bu in versione Grande Kaioshin, Merus e Jaco. La superiorità numerica e il potere degli antagonisti è stato tale però da costringere alla ritirata la Pattuglia Galattica, che si è poi separata in diversi gruppi a causa del desiderio di Vegeta di andare su Yardrat.

Le arti magiche di Moro stanno mettendo a dura prova i saiyan, che Vegeta abbia un mente una nuova tecnica da imparare che possa mettere fine al pericolo che viene incarnato dallo stregone? Dragon Ball Super tornerà su V-Jump e su MangaPlus il 20 agosto col capitolo 51.