Dragon Ball Super: il capitolo 50 ha mostrato una creatura simile a Kid Bu

Il capitolo 50 di Dragon Ball Super ha scoperto le carte qualche giorno fa, rivelandoci il terzo desiderio di Moro e la conseguente battaglia tra i prigionieri galattici e i nostri eroi sul pianeta Namek.

Nel momento dell'evasione dei prigionieri, Toyotaro ha illustrato il tutto con ampie tavole che forniscono una panoramica molto ampia degli individui rinchiusi nel luogo. Molti di loro sono solamente abbozzati e non ci fanno intuire le loro razze d'appartenenza, tuttavia una sagoma appare del tutto riconoscibile ed è facilmente riconducibile a Kid Bu.

In un'inquadratura che potete osservare nell'immagine in calce all'articolo possiamo vedere l'individuo nella sua cella, e il profilo non lascia spazio all'immaginazione: la forma dell'orecchio e l'appendice sulla testa ci riportano alla mente l'aspetto del potente guerriero.

Con tutta probabilità si tratta di una razza affine per aspetto a Kid Bu, che però non ha nulla a che vedere con il demone. Kid Bu è stato spesso citato nell'arco corrente a causa della sua connessione con il Daikaioshin, e Toyotaro ha deciso di citarlo attraverso questo riferimento.

I criminali galattici hanno dato del filo da torcere ai nostri protagonisti, che sono stati costretti a scappare. Moro ha prosciugato l'energia del pianeta togliendo la possibilità a Goku e Vegeta di trasformarsi e quindi di non soccombere davanti ai nemici, così i due sono stati costretti a ritirarsi, con il secondo che è diretto verso il pianeta Yardrat per imparare una nuova tecnica.

Nello stesso capitolo ci sono stati mostrati anche Botamo e Magetta dell'universo 7, che hanno delle curiose differenze con le loro controparti. L'idea del multiverso, infatti, è propedeutica all'inserimento di nuovi personaggi nella lore di Dragon Ball, e non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro.