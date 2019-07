Dragon Ball Super: il capitolo 50 rivela il desiderio di Moro

Moro lo stregone si sta rivelando essere un antagonista più ostico del previsto. Sono ormai mesi, da quando Goku e Vegeta sono entrati in contatto con la Pattuglia Galattica, che la minaccia dello stregone ha messo in pericolo l'universo. Dopo diverse battaglie, i saiyan ancora non sono riusciti a sconfiggere il nuovo nemico di Dragon Ball Super.

Nel capitolo 50 di Dragon Ball Super riprende l'eterna lotta tra bene e male, con quest'ultimo stavolta incarnato da Moro. Ma la storia di questo mese scritta e disegnata da Toyotaro parte su uno scenario diverso, più precisamente la prigione spaziale della pattuglia galattica. Dopo aver messo al sicuro gli ultimi prigionieri catturati, un'onda di luce arriva dallo spazio profondo, colpendo il complesso carcerario spaziale, disattivando ogni sistema di sicurezza.

Ciò provoca la fuga di tutti i prigionieri che mettono a tacere le guardie presenti, ma il messaggio di pericolo non passa inosservato a Merus, che collega la situazione sulla stazione spaziale con le tempistiche del desiderio di Moro: infatti, lo stregone ha ufficialmente desiderato di liberare i prigionieri della Pattuglia Galattica, che lo raggiungeranno subito dopo su Neo Namec.

Questi, dopo aver assorbito parte dell'energia di Moro ed essere diventati quindi molto più forti, ingaggiano uno scontro con Goku, Vegeta e Majin Bu. Tuttavia, la presenza di Moro che continua ad assorbire energia complica le cose per i tre combattenti, che perdono il controllo delle loro trasformazioni. Il gruppo è costretto a ritirarsi sfruttando il teletrasporto di Goku, ad eccezione di Vegeta che decide di allontanarsi per conto suo insieme alla navicella della Pattuglia Galattica con cui è arrivato Merus. Il saiyan decide di dirigersi verso il pianeta Yardrat.

Dragon Ball Super 51 arriverà il prossimo mese su V-Jump in Giappone e su MangaPlus in inglese nel resto del mondo.