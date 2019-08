Dragon Ball Super: nel capitolo 51 Goku si scatena contro un avversario

I ragazzi saiyan sono in difficoltà, e con loro l'intero universo di Dragon Ball Super. Moro si sta dimostrando un nemico sagace e senza scrupoli, oltre che potentissimo grazie anche alla sua capacità di poter assorbire la forza vitale di pianeti ed esseri viventi, tra cui Goku e Vegeta. Ora i protagonisti si sono ritirati, separandosi.

Il capitolo 51 di Dragon Ball Super parte col mostrarci un Neo Namec desertico, arido e privo di vita. L'assorbimento vitale di Moro ha causato un completo prosciugamento del pianeta, ottenendo una forza nuovamente al picco che l'ha fatto ulteriormente ringiovanire. La squadra di criminali galattici inizia l'esplorazione di nuovi pianeti da depredare e consegnare a Moro, mentre il gruppo principale con lo stregone malvagio si dirige verso un nuovo mondo.

Dopo alcune scene comiche, Goku e Meerus, a bordo della nave della Pattuglia Spaziale, decidono di affrontarsi dato che il saiyan capisce che Meerus ha tanti segreti e una forza non da sottovalutare. Nel frattempo, invece, Vegeta si prepara ad arrivare su Yardrat dopo una settimana e trovare una tecnica che possa sconfiggere sia Moro che il suo rivale di sempre Kakaroth.

Sul pianeta Zoon, la banda di Moro depreda un tesoro uccidendo tutti gli abitanti del luogo e, una volta tornati sulla nave, lo stregone riattiva la sua abilità per risucchiare completamente la forza vitale anche di questo pianeta. Decide quindi di dirigersi su un nuovo pianeta dove un trio di esploratrici del gruppo ha trovato buon materiale da assorbire.

Goku e Meerus iniziano ad affrontarsi in una sala apposita della navicella e il saiyan è costretto man mano ad aumentare la potenza fino ad arrivare al Super Saiyan di terzo livello. A quel punto capisce che Meerus è ancora parecchio forte e decide quindi di usare le forme divine. Tuttavia la potenza sprigionata sta creando danni alla struttura, pertanto Goku è costretto a fermarsi, chiedendo a Meerus se si possono allenare di nuovo così da poter aiutare il protagonista di Dragon Ball Super a raggiungere l'apice in una nuova tecnica.

In questo periodo di tempo passa una settimana e, mentre Vegeta sta per atterrare su Yardrat, una banda di criminali decide di dirigersi verso la Terra per razziare il pianeta. Cosa succederà alla casa dei protagonisti di Dragon Ball Super ora? Il capitolo 52 arriverà venerdì 20 settembre alle 17:00 su MangaPlus.