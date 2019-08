Dragon Ball Super: nel capitolo 51 a sorpresa arriva un nuovo potente nemico?

La sconfitta è sicuramente dura da digerire per Goku e Vegeta, costretti alla fuga insieme al resto della Pattuglia Galattica, ma questa avrà effetti ancora più nefasti sull'intero Universo. Infatti, in Dragon Ball Super capitolo 51 abbiamo visto le potenzialità della nuova banda assemblata da Moro, il Divoratore di Pianeti.

Mentre Goku si allena con Meerus e Vegeta si dirige verso Yardrat, Dragon Ball Super 51 ci fornisce uno spaccato della distruzione dei pianeti su cui sta operando la nuova banda di Moro. Lo stregone ha fornito a tutti i prigionieri della Pattuglia Galattica una forza rinnovata e importante che è già riuscita a mettere in difficoltà anche i saiyan protagonisti.

Tuttavia, tra loro sembrano esserci membri che spiccano particolarmente. Uno di questi ha portato distruzione sul pianeta Zoon e, dal primo design, assomiglia molto a Hit. L'essere potrebbe essere tanto un nuovo androide quanto semplicemente un alieno, ma viene chiamato "Sette-Tre", facendo pensare a una natura cibernetica.

Una delle sue abilità, con cui risalta particolarmente in questo capitolo di Dragon Ball Super, gli permette di lanciare raggi laser dagli occhi con cui uccide definitivamente alcuni abitanti del pianeta. Tuttavia è poi costretto a fermarsi per lasciare energia da far assorbire al suo nuovo capo.

Sette-Tre sarà uno degli avversari di spicco del gruppo di protagonisti di Dragon Ball Super? O la sua figura sarà relegata a quella di comparsa, in attesa che Goku raggiunga l'Ultra Istinto?