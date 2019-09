Dragon Ball Super, il capitolo 52 è finalmente arrivato!

Come previsto dagli spoiler del capitolo 52, il nuovo episodio tratto dal manga di Dragon Ball Super è finalmente disponibile alla lettura su Manga Plus. L'allenamento di Goku e Vegeta pare riservare grandi sorprese in questo arco narrativo.

Finalmente Vegeta è arrivato sul pianeta Yardrat, dove fa immediatamente la conoscenza degli abitanti del luogo. Il Principe dei Saiyan si rende subito conto che c'è qualcosa di diverso, infatti, oltre al teletrasporto, gli Yardatriani sono in grado di controllare persino la dimensione del proprio corpo grazie al "controllo dello spirito", la tecnica che equivale al "chi" (l'aura, per intenderci), la stessa vociferata qualche giorno fa come un plagio ad Hunter x Hunter.

Dopo aver chiesto agli abitanti del Pianeta Yardrat di insegnarli questo fantomatico potere, veniamo catapultati a un paio di giorni dopo, con Goku e Merus che si preparano per l'allenamento. Nel frattempo, Piccolo, si rende conto che gli abitanti di Neo Namek sono tutti deceduti, in quanto non riesce a comunicare con i namecciani tramite la telepatia. Mentre il figlio di Al Satan comunica con Dende, inoltre, un piccolo gruppo di banditi, in cerca di Pianeti da far divorare a Moro, arriva sulla Terra ma vengono intercettati da Piccolo che li sconfigge in poco tempo. Anche Bulma raggiunge Dende al Palazzo, rivelandogli che è in cerca di Piccolo per conto della Pattuglia Galattica. Moro scopre che la Terra è un Pianeta interessante e decide di mandare un'altra truppa per verificarne le potenzialità.

A questo punto, le attenzioni tornano su Goku e Merus, dove quest'ultimo rivela che per poter raggiungere lo stadio dell'Ultra Istinto è necessario avere le emozioni diametralmente opposte a quelle che rendono un saiyan un Super Saiyan. I due, per l'allenamento, si ritrovano nella stanza dello spirito e del tempo, dove Merus rivela che finalmente, ritrovandosi in uno spazio separato, può ricorrere a tutto il suo potere senza limitazioni.

Il prossimo capitolo di Dragon Ball Super, il 53, arriverà il prossimo 20 ottobre, quindi restate aggiornati insieme a noi per scoprire il seguito di questa nuova avventura. Ne approfittiamo, infine, per informarvi che potete recuperare anche voi il capitolo tramite il link alla fonte qui sotto.