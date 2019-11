Dragon Ball Super capitolo 54, Gohan dà vita a una battaglia intensa con 73

Goku e Vegeta si stanno allenando in luoghi remoti e solitari della Galassia, mentre Moro imperversa sui vari pianeti per assorbire energia. Ciò ha comportato uno squilibrio di forze, con alcuni sgherri del mostro caprino che hanno iniziato a fare razzie sulla Terra. La battaglia però non stava andando bene per i protagonisti di Dragon Ball Super.

Il capitolo 54 di Dragon Ball Super riporta Gohan al centro della scena in un intenso scontro con il malvagio 73. L'androide, capace di assorbire i poteri altrui se riesce ad afferrare l'individuo per il collo, ha ancora le abilità di Piccolo. Gohan sa bene però come reagire ai poteri dell'avversario, essendosi allenato per anni col namecciano. Non servono a nulla le varie granate energetiche o la capacità di allungare e ingigantire il corpo, perché il saiyan risponde colpo su colpo.

Dopo un simpatico siparietto con Piccolo, che fa notare ancora una volta lo stretto legame tra i due, Gohan mette alle strette l'androide finché, dopo una Kamehameha, OG73 non sfrutta il potere di Moro che aveva conservato come asso nella manica. Lo stregone aveva infatti dato le sue capacità al criminale robotico, che quindi è riuscito ad assorbire il potere di Gohan e degli altri guerrieri lì presenti. Anche Gohan si è dovuto quindi arrendere alla forza indiretta dello stregone, così come hanno dovuto fare suo padre Goku e Vegeta prima di lui. Riuscirà a farsi trovare in forze durante la prima venuta di Moro sulla Terra?