Dragon Ball Super: il capitolo 58 è finalmente disponibile su Manga Plus

L'appuntamento mensile con Dragon Ball Super è giunto ormai al 58° capitolo, nel pieno della Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica. Come di consueto, la nuova uscita del fumetto di Toyotaro in collaborazione con Akira Toriyama è disponibile gratuitamente alla lettura sul noto portale di Shuiesha, Manga Plus.

Nelle ultime ore, infatti, la rivista online che racchiude le ultime uscite dei manga più famosi in Giappone ha diffuso l'attesissimo capitolo 58 di Dragon Ball Super, disponibile alla lettura tramite il link alla fonte. L'ultimo numero riprende proprio da dove eravamo rimasti, dall'arrivo di Goku sul campo di battaglia al termine dell'allenamento con Merus per padroneggiare l'Ultra Istinto.

Nel corso del capitolo, finalmente, il sensei ha rivelato il risultato dell'addestramento di Son all'interno della speciale Stanza dello Spirito e del Tempo. Ad ogni modo, il manga sta entrando nella fase finale dell'ultimo arco narrativo e siamo certi che lo scontro tra Goku e Molo ci darà non poche soddisfazioni. A tal proposito, vi ricordiamo che è già trapelata in rete la copertina del volume 12 di Dragon Ball Super, intitolato "L'identità di Merus", che uscirà il 3 aprile in Giappone.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultimo capitolo di DB Super, vi è piaciuto? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra disposizione per impressioni e opinioni a caldo.