Dragon Ball Super: il capitolo 59 svela la sorte di Vegeta

Già da qualche tempo a questa parte, i fan hanno iniziato a speculare sul futuro della saga di Molo, in particolare su colui che sconfiggerà il potente stregone. Secondo gli appassionati, infatti, non sarà l'iconico protagonista, Goku, a porre fine alla sua minaccia, bensì il formidabile Principe dei Saiyan.

Anche se Toriyama non ha mai apprezzato particolarmente Vegeta, Toyotaro, al contrario, sembra riservare al legittimo erede dell'omonimo Pianeta decisamente maggior fortuna. Ad ogni modo, sin dall'arrivo di Goku sul campo di battaglia a seguito dell'addestramento con Merus, che gli ha permesso di padroneggiare l'Ultra Istinto, la sorte del Principe è rimasta ancorata al buio.

A svelare il mistero della sua sorte sul Pianeta Yardrat è stato direttamente il capitolo 59 di Dragon Ball Super, tramite una tavola a lui interamente dedicata, la stessa che vi abbiamo allegato in calce alla notizia grazie ai leak di Dragon Ball Super_Hype. Vegeta, dunque, è ritratto ancora nel pieno dell'addestramento e il suo ingresso sul campo di battaglia non sembra poi così imminente. Ad ogni modo, il saiyan non sembra particolarmente sorpreso dalla portata dello scontro nonostante sia riuscito a percepirlo persino a una distanza tanto importante.

E voi, invece, siete convinti che l'arrivo di Vegeta svolterà dell'esito dello scontro con Molo o sarà sempre Goku l'artefice della vittoria? Diteci la vostra opinione a riguardo, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.