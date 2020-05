Dragon Ball Super, il capitolo 60 è su MangaPlus: l'esito della battaglia tra Goku e Molo

Anche questo mese, puntuale, arriva il nuovo capitolo di Dragon Ball Super su Manga Plus, il portale di Shueisha gratuito e legale. Quale sarà l'esito della battaglia tra Goku e Molo? Scopriamolo insieme nell'attesissimo capitolo 60.

Nonostante la straordinaria potenza di Molo, il saiyan sta comunque tenendo testa allo stregone facendo appello a tutte le proprie capacità. La battaglia è senza alcuna esclusione di colpi e nessuno sembra avere idea di chi possa uscirne vincitore. Tuttavia, ad ogni secondo che passa le energie di Goku calano drasticamente, allarmando Whis e Merus che, a distanza, stanno osservando l'andamento della battaglia.

Nel frattempo, sul Pianeta Yardrat, Vegeta ha finalmente completato l'addestramento con successo, e invita gli yardratiani ad accompagnarlo con la trasmissione istantanea sulla Terra. Tuttavia, gli abitanti del Pianeta gli svelano che non è possibile farlo, sia per le leggi in vigore che per l'impossibilità di rintracciare Goku a causa dell'aura divina. Vegeta, dunque, chiede loro un'ultima lezione: il teletrasporto.

Di nuovo sulla Terra, la battaglia tra il protagonista e Molo continua, ma questa volta il saiyan è in netta difficoltà a causa dell'assorbimento dell'energia causato dall'Ultra Istinto. E nemmeno il ricorso alla muscolatura e a un'aura che sembra la stessa del Super Saiyan Blue riescono a scalfire il potente stregone che lo mette al tappeto. Merus è preoccupato per l'andamento della battaglia e del destino della Terra, ma Whis lo richiama al suo ruolo di Angelo, in quanto nessuno di loro ha il diritto di intromettersi, salvo per volere delle divinità.

Goku sembra ormai spacciato, ma l'arrivo improvviso di C-17 e C-18 scongiurano il peggio. Vegeta, dopo un primo tentativo fallito, riesce a imparare la tecnica del teletrasporto e a recarsi sulla Terra, ma non prima di aver ringraziato gli yardratiani per l'aiuto concesso. Il Principe, a sorpresa di tutti, dichiara che non ricorrerà mai più a una delle abilità di Goku, in quanto ha imparato una tecnica di gran lunga superiore. Dopodiché, il saiyan si rivolge a Molo e con l'iconica arroganza e sicurezza gli svela di essere diventato persino più forte di lui, nonostante lo stregone abbia assorbito svariati Pianeti.

Il capitolo si conclude con la trasformazione di Vegeta in Super Saiyan Blue, lo stesso potere utilizzato nella saga del Torneo del Potere, per poi fiondarsi all'attacco del nemico. Quale sarà il nuovo potere del Principe dei Saiyan? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.