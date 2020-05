Dragon Ball Super: il capitolo 60 ha messo in luce il grave errore di Goku

Molo con i suoi uomini ha messo a ferro e fuoco la Terra, ma questa invasione avvenuta alcuni capitoli fa di Dragon Ball Super si è arrestata grazie all'arrivo di Goku, tornato dopo un allenamento estenuante con Merus. Inizia così lo scontro tra Goku e Molo, col famoso saiyan che ha messo in pratica l'addestramento sull'Ultra Istinto.

Come spiegato da Merus nel capitolo 59 di Dragon Ball Super, Goku non è riuscito a padroneggiare completamente questa tecnica, fermandosi a quello che viene chiamato Ultra Istinto Omen, la prima versione incompleta. Tuttavia questa forma non è stata abbastanza come visto in Dragon Ball Super 60.

Goku ha infatti continuato a combattere con Molo usando l'Ultra Istinto e lo scontro che inizialmente sembrava a favore del saiyan viene velocemente ribaltato. Molo infatti subisce ben poco gli attacchi di Goku e continua a colpirlo infliggendogli gravi danni. Merus e Whis stanno osservando dal loro pianeta e l'ex membro della pattuglia galattica è preoccupato per Goku che non sta usando l'Ultra Istinto come dovrebbe.

E a dimostrazione di ciò, nella parte finale dello scontro il protagonista di Dragon Ball Super perde completamente l'aura dell'Ultra Istinto. Ormai è alla mercé di Molo ma Vegeta arriva appena in tempo per salvarlo e sfoderare la sua nuova tecnica.