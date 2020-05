Dragon Ball Super: il capitolo 60 nasconde un errore, lo avete notato?

Anche questo mese il capitolo di Dragon Ball Super è arrivato sulla piattaforma di MangaPlus, portando avanti lo scontro tra Goku in versione Ultra Istinto e l'antagonista principe di questa saga, Moro.

Il capitolo 60 si concentra perlopiù sulla battaglia tra i due guerrieri; Goku, pur avendo utilizzato il massimo delle sue risorse energetiche, non riesce ad avere la meglio sul divoratore di pianeti. Quest'ultimo continua ad adattarsi alle condizioni del suo avversario, accusando prima i suoi colpi per poi assestarne di altri con una veemenza ancora maggiore.

L'autore del manga, Toyotaro, si è scusato con i propri lettori su Twitter per aver commesso un piccolo errore all'interno del capitolo 60, promettendo di correggerlo all'interno del prossimo volume:

"Ho commesso un certo errore a pagina 107. Lo sistemerò nel volume, perciò vi prego di perdonarmi".

In rete sono due le teorie più accreditate riguardo alla natura del refuso, una lo identificherebbe nell'armatura di Vegeta. L'uniforme che ha ottenuto sul pianeta di Yardrat presenta una protezione sul braccio sinistro, un dettaglio assente nelle tavole di pagina 107.

la seconda invece riguarda l'anziano Pybara. Il leader della razza aliena si caratterizza per dei piccoli tentacoli sul suo volto, che in due tavole del capitolo 60 non sono stati inclusi. Sono delle minuzie impercettibili a un occhio disattento, perciò non si tratta certamente di errori grossolani.

E' anzi molto frequente che gli autori, sia di pubblicazioni mensili che settimanali, rivedano i propri capitoli in previsione dell'uscita del volume per integrare dei particolari o per rimediare ad alcune sviste.

Com'è cambiato, nel corso del tempo, Beerus in Dragon Ball Super? Il capitolo 60 di Dragon Ball Super ha svelato un potere più grande dell'Ultra Istinto?