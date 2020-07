Dragon Ball Super: il capitolo 62 diventa brutale e inaspettato nelle immagini spoiler

I fan di Dragon Ball Super stanno pensando da tempo alla conclusione di questo arco narrativo, con Molo lo stregone che ha messo in difficoltà più forte i protagonisti Goku e Vegeta. C'è chi sogna un Gohan in grado di batterlo, c'è chi invece è più realista e pensa che saranno i due saiyan a sconfiggerlo in un modo o nell'altro.

Le prime tavole di Dragon Ball Super 62 non lasciavano però spazio a nessuna sconfitta di Molo. Ora che il cattivo ha assorbito l'androide 73, il suo potere è schizzato alle stelle. Vegeta ha già subito un colpo che lo ha scagliato al suolo, ma si rialza per riprovare ad affrontarlo. Ma ora che sono arrivati gli spoiler di Dragon Ball Super 62 sappiamo che le cose non si metteranno bene.

Molo colpisce Vegeta con un Big Bang Attack e mette il principe dei saiyan fuori gioco per tutto il resto del capitolo. Intervengono anche tutti gli altri guerrieri ma nessuno è abbastanza forte anche solo per impensierire il nemico. È il turno di Goku che, trasformato in Super Saiyan Blue, affronta Molo che però lo colpisce al petto con un pugno. Il colpo è talmente forte che il torace del protagonista viene trapassato in alcune immagini brutali che potete osservare anche nei tweet in basso.

Un Gohan arrabbiato si scaraventa contro il mostro ma viene atterrato con un solo colpo. L'unico a rimanere in piedi da lì a pochi secondi è Jaco, che prova a fermare Molo con la sua pistola. Ma sul finale arriva Merus sul campo di battaglia mentre indossa la sua divisa da poliziotto galattico. Cosa succederà ora in Dragon Ball Super?