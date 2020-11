Dragon Ball Super: il capitolo 66 a colori, un assaggio dello scontro tra Goku e Molo

Questa volta è ufficiale, ma la saga di Molo di Dragon Ball Super è finalmente a un punto di svolta. Dopo diversi mesi, infatti, la battaglia tra Goku e lo stregone è arrivata agli sgoccioli e già nel prossimo mese potremo avere le prime novità sul prossimo arco narrativo. Prima di allora, inganniamo l'attesa con una tavola particolare.

Come di consueto, Toyotaro inaugura i primi giorni del mese pubblicando in rete le bozze provvisorie delle prime tavole del nuovo capitolo di Dragon Ball Super. Lo scorso mese, a causa degli eventi del capitolo 65, le reazioni dei fan sono state delle più disparate e tuttora sono in molti a criticare le ultime scelte del sensei. Per questo motivo, infatti, Toyotaro e Toriyama avranno l'arduo compito di risollevare le aspettative con la nuova puntata prevista al debutto su Manga Plus il prossimo 20 novembre.

Ad ogni modo, i draft dei capitoli sono per ovvi motivi di bassa qualità, motivo per cui diventa vitale il supporto di quei fan che ricalcano il tratto del sensei. Uno di essi, curato da un certo @darknes_artist, fornisce un interessante spunto di riflessione sulla prima pagina del capitolo 66, proposta in alta qualità e con l'ausilio della colorazione. La tavola, che tra l'altro potete ammirare in calce alla notizia, appare ora più definitiva e fornisce un ulteriore indizio per ammirare le assurde dimensioni raggiunte da Molo a seguito della sua fusione con il pianeta Terra.

In attesa di conoscere l'esito dello scontro nei prossimi giorni, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nuova cover di Dragon Ball Super.