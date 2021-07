Dragon Ball Super: il capitolo 74 ha rivelato chi è il più degno combattente Saiyan

Nel corso dell'intera opera, raramente Vegeta è riuscito a mettere al tappeto un antagonista principale. Per interi decenni, infatti, l'assoluto protagonista è stato Goku, il quale ha, salvo casi eccezionali, sempre dominato la scena. Tuttavia, la nuova saga di Dragon Ball Super potrebbe ribaltare questa tendenza.

Sin dal termine dell'arco di Molo abbiamo visto un Vegeta più risoluto che mai, intenzionato a "vendicarsi" a tutti i costi delle continue umiliazioni subite dal suo rivale di sempre. Nel capitolo 74 di Dragon Ball Super, finalmente il Principe dei Saiyan ha l'opportunità di prendersi con la forza ciò che gli spetta.

Con Kakarot a terra, il prossimo avversario di Granolah è proprio Vegeta. Sebbene l'antagonista sia dotato di una forza e di una rapidità decisamente fuori portata, il principe non si è lasciato scoraggiare, e anzi ha dimostrato di essere il più degno combattente Saiyan. In quel preciso istante, in termini di pura forza Vegeta è inferiore sia a Granolah che a Goku Ultra Istinto, ma a loro differenza è dotato di un istinto innato e di un acume tattico sovrastanti.

"Chiaramente non sei abituato al tuo potere. Ti manca l'esperienza in battaglia per sostenerlo. Potrai essere più forte, ma non perderò contro di te!". Con queste parole Vegeta dimostra la sua determinazione e la sua crescita personale. A differenza di Goku e Granolah, ha infatti compreso che il puro potere è nulla agli occhi dell'esperienza e dell'intelligenza. È il principe il più degno combattente Saiyan?

