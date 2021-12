Dragon Ball Super: il capitolo 79 si anima nella clip di VJump

Vegeta fa una scelta che sbalordisce tutti. Granolah è tornato nel pieno delle sue forze, pronto per salvare Monaito e Goku, che nel frattempo affrontavano con coraggio la minaccia degli Heeters. Comincia lo scontro tra i guerrieri più forti dell’universo nel capitolo 79 di Dragon Ball Super. Tutto questo, nella clip PV di VJump.

Come da tradizione, la rivista giapponese edita da Shueisha delizia la community mettendo in moto gli eventi del più recente appuntamento con l’opera di Toyotaro e del suo sensei Akira Toriyama. Facendo ciò, il mensile sopperisce alla mancanza della serie anime, ferma al Torneo del Potere da diversi anni. Ecco il combattimento tra i più forti in versione animata!

Quando recupera l’ultimo Senzu, Vegeta decide di affidarlo al suo ex rivale Granolah, che ha ora in mano il destino del Pianeta Cereal, di Monaito e dei due Saiyan. Solamente lui potrà salvare l’universo dall’ascesa dell’antagonista più forte di sempre.

Tornato in azione, Granolah corre in soccorso del suo anziano amico Namecciano, che intrepido stava tenendo testa alta a Oil e Maki. Dopo aver messo al tappeto i due Heeters, il Cerealiano vendicatore rivolge il suo sguardo all’ultimo rimasto, Gas, che stava invece avendo la meglio su Goku.

Con i due Saiyan a fare da spettatori, comincia una battaglia da orbi. Con il contributo di Oatmeel, Granolah scatena la sua furia. Inizialmente, Gas non può far altro che difendersi dai suoi attacchi sfruttando le armi energetiche create con il suo Ki. Che non sia ancora abituato ai poteri conferitogli dal Drago Toronbo?

Ciò, è solo parzialmente vero. Gas voleva battere il suo avversario avvalendosi solo della sua forza originale, ma a quanto pare non basta. Tra i due, sotto lo sguardo attento di Goku e Vegeta, comincia lo scontro finale. Chi si aggiudicherà il titolo di più forte tra i più forti?

Vi lasciamo alla nascita di un nuovo guerriero nella precedente clip di Dragon Ball Super di VJump e a data di uscita e teorie sul capitolo 80 di Dragon Ball Super.