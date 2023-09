Dragon Ball Super, nel capitolo 97 c'è una modifica rispetto al film: ecco quale

È stato pubblicato il capitolo 97 di Dragon Ball Super, che ha portato avanti la saga di Super Hero. Al momento, lo scontro sembra bloccato in un impasse, che potrebbe sbloccarsi però a breve. Intanto però, sono da notare alcune modifiche rispetto al film Super Hero apportate da Toyotaro a questo nuovo capitolo del manga.

Nel capitolo 97 di Dragon Ball Super, Goten e Trunks si lanciano in battaglia ma non con gli abiti da civili, bensì indossando le loro uniformi supereroistiche. Tornano così in scena Saiyaman X-1 e Saiyaman X-2, assenti da alcuni capitoli dopo gli eventi che li hanno coinvolti con il dottor Hedo. Per fare in modo che Gohan e Piccolo possano riprendersi dalla precedente battaglia, i due ragazzini si trasformano in Super Saiyan e continuano a combattere. Insieme a Gamma 1 e Gamma 2, lottano contro Cell Max, con i due cyborg eroi che comprendono sulla base di chi siano stati modellati.

Ispirati da Goten e Trunks, Gamma 1 e Gamma 2 creano un team di eroi che si mette in posa prima di utilizzare un attacco di gruppo, lo "Stile del Ciclone! Tornado Super Hurricane", che finisce per colpire il villain sulla cima della testa, il suo punto debole. Tuttavia, Cell Max si riprende istantaneamente senza mostrare alcun danno, e qui finiscono le differenze con il film Dragon Ball Super: Super Hero. Quindi Toyotaro ci sta mettendo del suo, modificando dei piccoli aspetti che possono essere reputati minori, anche se non è detto che questo non abbia effetti a lungo termine sullo scontro.

Nello stesso capitolo, tuttavia, c'è un cambiamento per Pan che, probabilmente, verrà proposto sul finale della saga attuale di Dragon Ball Super.