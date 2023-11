Dragon Ball Super: il capitolo 99 mostra il risveglio definitivo di Gohan Beast

In seguito alla breve parentesi dedicata a Goten e Trunks, rivelatasi in realtà un prequel della storia narrata in Dragon Ball Super: Super Hero, Toyotaro si è dedicato all’adattamento degli eventi del film nel manga, e finalmente ha trasposto sulle tavole il momento che tutti aspettavano di leggere da tempo: il debutto di Gohan Beast.

Confermando la canonicità di quanto visto finora al cinema, il capitolo 99 di Dragon Ball Super, disponibile su MangaPlus, è intitolato “Il Risveglio Definitivo di Son Gohan!”, e riporta i lettori immediatamente sul campo di battaglia dove Gohan, Piccolo, C-18, Crilin e i due androidi, Gamma 1 e Gamma 2, stanno unendo le forze per cercare di fermare la furia distruttiva di Cell Max.

La nuova, gigantesca, forma di quello che un tempo fu l’androide perfetto del Dr. Gelo, riportato in vita dal nipote Hedo, non lascia un secondo di libertà ai protagonisti, i quali sperano di ottenere abbastanza tempo da consentire a Gohan di accumulare abbastanza ki da poterlo sconfiggere. Il sacrificio è enorme, tutti vengono ripetutamente colpiti da Cell Max, ma il vero punto di svolta arriva poco dopo la metà del capitolo.

Accumulata l’energia in una sfera dall’enorme potenza distruttiva, Cell Max la lancia contro Orange Piccolo, e assistendo all’esplosione che sembra aver ucciso il suo mentore e amico, Gohan raggiunge un inedito stadio evolutivo: la forma Gohan Beast. Fortunatamente Gamma 1 ha difeso Piccolo dall’impatto con la sfera, ma questo non rende quanto fatto dall’androide meno grave, e Gohan, in un tavola che riporta alla mente la sua trasformazione in Super Saiyan 2 durante i Cell Game, si prepara a scatenare tutta la sua potenza.

Cell Max, però, decide di tentare il tutto per tutto accumulando nuovamente energia, stavolta per creare una sfera in grado di distruggere l’intero pianeta. Piccolo, Crilin, C-18, tutti tentano di fermarlo, mentre Gohan carica il Makankosappo, probabilmente il più potente mai visto nella serie. Ricordiamo che è stato ufficialmente confermato che nel 2024 Dragon Ball Super si sposterà verso un nuovo arco narrativo.



Avete metabolizzato l'esistenza di Gohan Beast? Diteci cosa ne pensate del nuovo capitolo di Dragon Ball Super nei commenti.