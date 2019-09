Dragon Ball Super: l'ultimo capitolo ha alterato un evento riguardante la Squadra Ginew?

Il capitolo 52 di Dragon Ball Super ha visto il principe dei Saiyan recarsi sul pianeta Yardrat, al fine di imparare delle nuove tecniche utili a sconfiggere Moro. Parlando con gli abitanti del luogo, Vegeta ha appreso un aneddoto di cui era all'oscuro riguardante la Squadra Ginew.

Il Saiyan è subito accolto con molto calore dalla stirpe di Yardrat, spingendo Vegeta a chiedere il motivo di tanta gentilezza nei suoi confronti. L'alieno gli riferisce che il loro affetto verso i Saiyan è dato dalle azioni di Goku contro la Squadra Ginew, che a quanto pare rappresentavano una minaccia costante per il loro pianeta:

"La Squadra Ginew ha causato un bel po' di problemi sul nostro pianeta prima che Goku li sconfiggesse. Quindi siamo eternamente grati a te e Goku fin da quando vi siete occupati di quel problema".

Noi sappiano che nel canone di Dragon Ball, Goku utilizza una navicella della Squadra Ginew per salvarsi dalla distruzione di Namek dopo la sua battaglia contro Freezer. La navicella era programmata per atterrare su Yardrat, e questo perché il pianeta in questione sarebbe stata la loro destinazione se non fossero stati chiamati su Namek per conto di Freezer.

Tuttavia questo capitolo di Dragon Ball Super respinge questo concatenarsi di eventi, suggerendo che la Squadra Ginew avesse già predato Yardrat in precedenza, ancor prima della loro sconfitta da parte di Goku e suoi amici su Namek.

Non è la prima volta che Dragon Ball Super opera un retcon di alcuni personaggi della serie canonica, basti pensare a Cranberry - il sottoposto di Moro - e al Daikaioshin, le cui rivelazioni a riguardo sono servite per preparare il terreno al personaggio di UB.

Il potere di cui sono esperti gli abitanti di Yardrat sembra simile al Nen di Hunter X Hunter, nel nostro articolo approfondiamo la questione.