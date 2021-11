Dragon Ball Super, il nuovo capitolo continua il retcon su Bardak?

Dragon Ball Super ha deciso di eseguire un'operazione di retcon piuttosto drastica per quanto riguarda il padre di Goku, Bardak, proprio con il nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super "Granola il Superstite" che ha messo i due protagonisti contro una nuova razza guerriera: i Cerealiani.

Granola è l'ultimo membro sopravvissuto dei Cerealiani dopo che Freezer ha usato i suoi soldati Saiyan per spazzare via i Cerealiani dalla faccia del pianeta, anni fa. L'unica ragione per cui Granola è sopravvissuto è stato grazie all'intervento proprio di Bardak, il padre di Goku.

In questo modo, Dragon Ball Super continua un importante operazione di retcon su tutto ciò che sappiamo a proposito di Bardak. Nel capitolo vediamo l'orribile flashback del Massacro dei Cerealiani. Siamo così testimoni della brutale uccisione di innumerevoli membri di questa razza e di una piccola comunità di Namecciani ad opera dell'esercito dei Saiyan di Freezer e di come Granola e sua madre Muezli abbiano disperatamente cercato di nascondersi per evitare una morte orribile.

Alla fine, Granola e sua madre vengono effettivamente trovati e, per loro fortuna, è Bardak a scoprirli. Quando il Saiyan vede Muezli che si frappone tra suo figlio e i sottoposti di Freezer, inizia un flashback all'interno del flashback, che mostra la prima volta in cui il padre di Goku incontra il figlio, e quanto sua moglie Gine fosse arrabbiata perché Bardak si era perso la sua nascita. È questo ricordo che fa sì che il combattente, non solo salvi Granola, Muezli e il Namecciano Monaito, ma anche che si alzi e metta in gioco la sua stessa vita per combattere contro i nuovi cattivi di Dragon Ball Super, gli Heeters.

Dobbiamo ancora vedere come Bardak è riuscito a contrastare l'arma segreta degli Heeters. Eppure, questo nuovo capitolo di Dragon Ball Super rende l'eroismo di Bardak più chiaro che mai - nonché ci mostra la vera eredità lasciata al figlio Goku. Dragon Ball Super si è impegnato seriamente nel riconcettualizzare il personaggio di Bardak in un tipo di antieroe dalle sfumature più chiare, piuttosto che l'immagine torbida di lui che Dragon Ball Z ci aveva lasciato.

Anche Dragon Ball Super: Broly ha rettificato le origini di Goku, Vegeta e Broly per mostrare come Bardak fosse in realtà più gentile di un comune Saiyan. Ora, Dragon Ball Super ha aggiunto un capitolo che incorona chiaramente Bardak come un Saiyan quasi unicamente eroico, anche quando non sono messi in gioco i suoi interessi personali. E' davvero una buona idea il retcon di Bardak in Dragon Ball Super?

Vi ricordiamo che il capitolo 77 di Dragon Ball Super è disponibile su Manga Plus.