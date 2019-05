Dragon Ball Super: l'ultimo capitolo mostra una comica rigenerazione di Majin Bu

Il manga di Akira Toriyama, Dragon Ball, è sempre stato pieno di scene divertenti, anche durante i combattimenti più seri e fondamentali per la serie. Questo stile è sempre stato presente anche negli anime di Dragon Ball Z e Dragon Ball GT, ma l'eredità è stata portata anche in Dragon Ball Super, scritto e disegnato dal mangaka Toyotaro.

La storia ideata nel manga di Dragon Ball Super da parte di Toyotaro ci ha portati sul nuovo pianeta Namec, dove i namecciani vivevano in pace dopo che il malvagio Freezer aveva distrutto la loro precedente casa. Ma ha anche rivisto alcune entità che furono solo menzionate nell'anime di Dragon Ball Z, come il grande Kaioshin, colui che mise un freno alla furia omicida di Moro prima e di Majin Bu poi.

Proprio il mostro rosa è la chiave per la salvezza dell'universo, in quanto Moro si sta dimostrando più ostico da affrontare del previsto. Proprio sul pianeta Namec, abbiamo potuto assistere allo scontro tra Majin Bu e Moro e, rispecchiando tutta la sua assurdità, il mostro rosa dà vita a una delle sue rigenerazioni più bizzarre.

Come potete vedere dalla foto in calce tratta dal capitolo 48 di Dragon Ball Super, Majin Bu decide di rigenerare la testa da una parte del corpo completamente diversa, invece di risanare prima il suo busto, prendendo alla sprovvista l'avversario e regalando ai lettori una scena piuttosto comica. Più precisamente, Majin Bu rigenera la sua testa sul pugno destro, distraendo l'avversario dall'attacco sferrato col suo pugno sinistro.

Chissà se Majin Bu ha altri trucchi in serbo per lo stregone il quale attualmente è riuscito a ottenere sia la sua piena forza che a sfuggire al gruppo di protagonisti. Goku, Vegeta e Bu però si stanno preparando a inseguirlo e sconfiggerlo una volta per tutte.