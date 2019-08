Dragon Ball Super: l'ultimo capitolo ci mostra lo stato di Majin Bu

l'arco narrativo dedicato a Moro sta causando non pochi problemi a Goku e Vegeta. I due Saiyan non sono ancora riusciti a sconfiggere il potente mago, anche con l'aiuto di Majin Bu. A proposito che fine ha fatto Bu?

L'ultimo capitolo ci mostra che cosa sta combinando il combattente, che dopo uno sfoggio del suo potere contro il divoratore di pianeti non sembra poi così tanto in forma. Dopo essersi rifugiato nel palazzo del Re Galattico insieme al giovane Esca, Bu è ritornato alla sua forma normale ed è caduto in un sonno profondo.

Ci viene spiegato che a causa delle energie impiegate nello scontro con Moro, il corpo di Bu deve necessariamente riposare per rimettersi in forma. Non è la prima volta che il combattente patisce questa convalescenza dopo aver esaurito le forze, proprio alle porte del Torneo del Potere Bu si era addormentato finendo per non partecipare alla competizione.

La strategia orchestrata per sconfiggere Moro con l'aiuto di Bu non ha funzionato come avrebbe dovuto. Sebbene il Daikaioshin si fosse risvegliato nel suo corpo e ne avesse preso il controllo, lo scarto di potere con Moro era ancora troppo ampio. Infatti è stato svelato che la divisone del demone in due parti ha anche disperso il Ki Divino del Daikaioshin, che è finito nel corpo di Kid Bu.

Rimasti senza l'aiuto di Bu, quindi, i nostri protagonisti dovranno elaborare un nuovo piano per scardinare il potente mago. Nello stesso capitolo Goku è arrivato ad una soluzione: il saiyan ha intenzione di risvegliare l'Ultra Istinto con l'aiuto di Merus, che si allenerà con lui per far emergere le capacità latenti del guerriero.

Vegeta intanto è diretto verso Yardrat, e all'interno di un monologo interiore si ricorda della rivalità con Goku.