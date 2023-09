Dragon Ball Super: le Capsule Hoi Poi potranno un giorno esistere anche nella realtà?

Mentre in rete si continua a discutere dei papabili nuovi anime di Dragon Ball Super e del misterioso annuncio in arrivo al New York Comic-Con 2023, la scienza prova a rispondere a una curiosa domanda. Le capsule Hoi Poi di Dragon Ball possono esistere anche nella realtà?.

Le Capsule Hoi Poi sono il motivo dietro la grande ricchezza della famiglia di Bulma e della fama attorno la Capsule Corporation. Create dal Dr. Brief, permettono di trasportare in modo comodo e intuitivo oggetti come mezzi di trasporto e persino abitazioni. Molto presenti nel corso della prima serie, hanno mano a mano perso spazio, fino quasi a scomparire in Dragon Ball Super.

Qualunque fan, almeno una volta, ha provato a immaginare quanto potrebbero essere utili le Capsule Hoi Poi nella realtà quotidiana. Ma secondo la scienza, se la tecnologia dovesse progredire a un livello superiore, potrebbero davvero un giorno elevare la vita umana? A provare a rispondere a un quesito di tale portata ci hanno pensato Ryosuke Yamamura del team di ricerca e sviluppo "mercari R4D" e il professore dell'Università di Tokyo Yoshihiro Kawahara nel corso di un'intervista rilasciata al sito ufficiale di Dragon Ball.

I due dottori stanno ricercando un modo per costruire "Poimo", la soluzione di mobilità gonfiabile che può essere utilizzata in un lampo, proprio come una capsula Hoi Poi. Poimo è un ausilio per la mobilità, elettrico, sicuro e realizzato con materiali leggeri. Lo scooter può essere ripiegato fino a renderlo più piccolo di circa un decimo delle sue dimensioni totali. Per rendere meglio l'idea, può essere riposto in uno zaino. Sapete che non è la prima volta che la scienza incontra il mondo di Dragon Ball?

A differenza delle Hoi Poi, per motivi di sicurezza, vista la possibilità di ferire bambini o anziani, il poimo non può espandersi all'istante. Ci vogliono comunque solo circa meno di dieci minuti per estrarre un poimo e renderlo pronto all'uso. Anche gli scouter di Dragon Ball potrebbero diventare realtà!

Il poimo potrebbe essere una soluzione per il traffico urbano e i problemi di parcheggio che affliggono le città. Tuttavia, il funzionamento è ben lontano dalle Hoi Poi di Dragon Ball. Nella serie di Toriyama le capsule funzionano scomponendo un oggetto in particelle. Questo, con l'attuale tecnologia umana, non è attualmente possibile, poiché richiederebbe di rimodellare gli oggetti a livello atomico attraverso una fusione e fissione nucleare. Chissà però che in futuro l'uomo non possa realizzare una tecnologia simile. Al momento, quanto di più vicino alle Hoi Poi è Poimo.