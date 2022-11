Dragon Ball Super: la carica di Vegeth nell'ultima figure di Jimei Palace Studio

L'anime di Dragon Ball Super, di cui il sequel si attende da oltre 4 anni, ha avuto l'onore di riportare in auge e sul piccolo schermo alcuni personaggi molto popolari all'interno della community. Tra questi non mancava Vegeth, la mitica fusione potara tra Goku e Vegeta.

Stando a informazioni ufficiali, e per chi non lo sapesse, la forza di Vegeth allo stato normale equivale ad una moltiplicazione tra i poteri dei due saiyan. Proprio la fusione potara si è resa protagonista dello scontro con Zamasu in un duello emozionante e senza esclusione di colpi, evento che la community ha recepito con grandissimo entusiasmo.

Ad ogni modo, proprio in virtù della sua popolarità, Jimei Palace Studio ha ben pensato di realizzare un modellino in scala originale, lo stesso allegato in calce alla notizia, dedicato a Vegeth. La figure arriva con 3 diversi busti con la forma base, il Super Saiyan e il Super Saiyan Blue. La statuetta è già disponibile al preordine al costo totale di 950 dollari di cui 427 dollari da scalare in fase di acquisto per la prenotazione. La consegna si farà attendere un paio di mesi, più precisamente sino al secondo quadrimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala di Jimei Palace, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.