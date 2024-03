Dragon Ball Super, Cell Max come Cooler? Il riferimento nella cover del volume 23

L’arco narrativo di Dragon Ball Super: Super Hero ha accompagnato i lettori della serie per tutto il 2023, e ora si avvicina alla sua conclusione con l’arrivo in formato cartaceo del tankobon numero 23. Il volume in questione presenterà un’illustrazione dedicata a Cell Max in primo piano, in una posa che ricorda un altro grande villain.

Come potete infatti vedere nell’immagine riportata in fondo alla pagina, Toyotaro ha immaginato e realizzato il disegno attorno ai due grandi protagonisti di questa breve, ma significativa, saga, Gohan Beast e Orange Piccolo, dando però grande spazio all’arma finale della nuova Armata del Fiocco Rosso: Cell Max, incompleto per via dell’impazienza di Magenta nel risvegliarlo prima del completamente del processo di formazione elaborato dal Dr. Hedo.

La posa assunta dall’antagonista ha, però, colpito l’attenzione di diversi appassionati storici della serie, e, come sottolinea l’utente @SupaChronicles nel post in calce, è ripresa direttamente da una vecchia illustrazione di Toyotaro, dedicata a Cooler, fratello minore di Freezer, apparso in varie occasioni ma mai inserito realmente nella trama canonica dell’opera.

È curioso che Toyotaro abbia preso come riferimento Cooler per portare sulla cover di uno dei tankobon Cell Max. Questa coincidenza ha infatti aperto le porte a teorie e ipotesi da parte della community su un possibile ritorno di Cooler, magari stavolta sulle pagine del manga per renderlo canonico. Sarebbe sicuramente interessante rivederlo al fianco del fratello, e magari con una nuova forma, pericolosa quanto Black Freezer.

In conclusione, ricordiamo che un fan ha realizzato un video animato di Gohan Beast contro Goku Ultra Istinto, e che l'uscita del numero 23 di Dragon Ball Super è fissata al 4 aprile 2024 in Giappone.