Dragon Ball Super: e se Cell Max fosse stato completo? La fanart con il cattivo definitivo

L'evoluzione di Cell è ben nota, essendo stato al centro della saga degli androidi di Dragon Ball Z. Creato dal dottor Gelo e nato come una sorta di embrione che ha dentro di sé il DNA di vari guerrieri, è poi cresciuto diventando una larva. Il suo corpo è cresciuto sempre di più fino a una metamorfosi completa.

Nel giro di poco tempo, assorbendo non soltanto l'energia di una grande quantità di umani ma soprattutto quella degli androidi 17 e 18, preparati appositamente per diventare una fonte nutritiva per l'essere, Cell ha raggiunto la sua forma perfetta, diventando sempre più umanoide a ogni assorbimento. Nonostante ciò, non è riuscito a resistere agli attacchi di Gohan Super Saiyan di secondo livello, perdendo la battaglia finale.

Tuttavia, il film Dragon Ball Super: Super Hero lo ha fatto tornare come nemico principale, e lo stesso sta facendo il manga di Toyotaro. In questi nuovi eventi ad affrontarlo c'è di nuovo Gohan, ma stavolta Cell non è come prima. Innanzitutto, il suo nome è Cell Max e inoltre sta progredendo autonomamente, senza la necessità di assorbimenti. Per farlo però è obbligatorio rimanere nella sua capsula di incubazione, cosa che non è successa, dato che Magenta ha interrotto il processo a metà.

Come sarebbe stato Cell Max se avesse raggiunto la sua forma perfetta? Naturalmente sarebbe stato identico alla sua vecchia versione, ma con colori modificati. Così il fan e disegnatore DBSKakeru ha proposto la sua versione di Cell Max completo in Dragon Ball Super: Super Hero, con una vignetta ben realizzata che trovate in basso e che sembra davvero tratta dal manga.

Vi sarebbe piaciuto vedere Cell Max nella sua forma definitiva oppure no?