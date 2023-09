Dragon Ball Super: Cell Max necessita un cambiamento? Ecco perché

In Dragon Ball Super 96 ha avuto inizio lo scontro con Cell Max, la battaglia finale dell'arco narrativo dei Super Hero che il manga di Toyotaro ha necessariamente dovuto riprendere dall'ultimo film della saga uscito nelle sale. Rispetto all'anime movie, tuttavia, l'opera del maestro richiede una grossa modifica al villain.

Il ritorno di Cell con la sua versione Max è stato deludente. L'Essere Perfetto è uno degli antagonisti preferiti dagli appassionati di Dragon Ball, ma la versione introdotta in Super Hero è quanto di più lontano dall'essenza originale del personaggio creato da Toriyama. Cell Max è poco più che un mostro infuriato, che si muove in modo sconsiderato cercando di colpire qualsiasi cosa si muova. Questo comportamento è ben lontano dal metodo strategico e dall'intelligenza del Cell classico della Saga degli Androidi di Dragon Ball Z.

La situazione di Dragon Ball Super è preoccupante e per risollevare il manga, che si trova in una fase calante, ci sarebbe bisogno di una scossa. Con il manga di Dragon Ball Super Toyotaro dovrebbe dare modo a Cell Max di riscattarsi avvicinandolo maggiormente a quel personaggio che fece innamorare i lettori negli anni Novanta.

Il capitolo 97 di Dragon Ball Super sta già tentando di modificare il film prodotto da TOEI Animation, ma è ancora troppo poco. Nello scontro con Goten e Trunks in Dragon Ball Super 97 inizialmente Cell Max si muove in modo lento e goffo. Ciò viene spiegato con il fatto che la creatura si sia appena svegliata. In seguito, infatti, Cell Max comincia ad adattarsi alla battaglia agendo in maniera più agile e riuscendo a contrastare le mosse dei Guerrieri Z.

La capacità di adattamento di Cell Max potrebbe avvicinare il personaggio all'Essere Perfetto. Grazie a questa soluzione, infatti, Toyotaro potrebbe svoltare questo arco narrativo rendendo più calcolatore e pericoloso l'antagonista. Se l'autore sceglierà di modificare in maniera drastica la soluzione della pellicola, però, lo scopriremo solo con l'uscita di Dragon Ball Super 98.