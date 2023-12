Dragon Ball Super, Cell Max avrebbe potuto diventare Perfetto?

La serie di Dragon Ball Super non è nuova a collegamenti diretti con l'opera originale di Toriyama e "Cell Max" ne è l'ennesima dimostrazione. Mentre ci si chiede quale futuro attenda il manga dopo Super Hero, alcuni fan hanno meditato sull'eventuale capacità di Cell Max di diventare "Perfetto". Attenzione, seguono spoiler su Dragon Ball Super.

Ricordiamo, prima di tutto, che Cell Max è una nuova versione del Cell che abbiamo imparato a conoscere in passato, ispirato al personaggio di un romanzo orientale. È proprio per questo spiccato riferimento al manga di Dragon Ball che la fanbase ha iniziato a pensare ad un Cell Max Perfetto. Tuttavia, pur assomigliandosi, i due Cell non sono identici.

La versione moderna di Cell non ha la forma base e non può ottenere quella "perfetta". Ciò è dovuto al fatto che il Cell originale, per completare la propria metamorfosi, aveva bisogno di assorbire gli Androidi 17 e 18, cosa a cui non si è mai fatto riferimento per Cell Max. Lo scontro che vede Gohan e Piccolo frapporsi all'emulo del nemico di un tempo è sicuramente ricco di fanservice e ha ingannato gli appassionati, che si sono lasciati trasportare in un vortice di ipotesi senza fondamento.

Inoltre, c'è da sottolineare che Cell Max non ha personalità ed è un concentrato di rabbia, manca del carisma del "vero" Cell, che, a questo punto, non potrà mai essere eguagliato sia in termini di potenza che di caratterizzazione. In definitiva, Cell Max non può diventare Perfetto perché non è mai stato progettato per poterlo fare. Avevate pensato anche voi a quanto sarebbe stato devastante un Cell Max Perfetto? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.