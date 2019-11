Dragon Ball Super: Cell e Moro due cattivi diversi ma sorprendentemente simili

Quando si vanno a creare sequel di serie che godono di una fama spropositata i paragoni sono sempre all'ordine del giorno. Lo stiamo vedendo con Boruto: Naruto Next Generations come gli appassionati non perdono tempo a trovare somiglianze o a fare parallelismi con la serie genitore: Naruto. La stessa cosa sta accadendo con Dragon Ball Super.

La serie animata, ormai lo abbiamo ripetuto mille volte, per il momento ancora è in pausa e non si sa molto su quando verrà ripresa, mentre il manga sta continuando spedito capitolo dopo capitolo, tracciando le vicende che riguardano il nuovo arco narrativo de Il Prigioniero della Pattuglia Galattica che vede come nemico numero uno il temibile Mangia Mondi Moro.

Negli scorsi articoli abbiamo parlato di ciò che è accaduto nell'ultimo capitolo uscito in Giappone. Di come Gohan si sia fatto valere e abbia dimostrato tutta la sua forza nello scontro contro uno degli scagnozzi del mago mandato sulla terra e abbiamo anche visto come stanno iniziando a diffondersi voci e teorie riguardo la vera natura di Merus. Da ciò che fino a ora si è visto, sembrerebbe proprio che il capo della Pattuglia Galattica, sia molto più di ciò che dice; forse un angelo che ha deciso di lasciare i suoi incarichi per dedicarsi ad altro. E questo spiegherebbe, o comunque potrebbe spiegare, anche il motivo per il quale conosce così bene l'Ultra Istinto ed è a conoscenza del metodo per padroneggiarlo, metodo che in questo momento sta cercando di spiegare a Goku.

Un'altra cosa che è stata rivelata è che il Saiyan ha a disposizione sei mesi di tempo per diventare più forte, dopo i quali la tregua concessa da Moro scadrà. Bene, proprio riguardo a tale decisione presa dal mago, sono nati spontanei i primi paragoni con un altro cattivo del passato che aveva adottato un comportamento simile. Parliamo di Cell.

Se vi ricordate, in Dragon Ball Z, Cell voleva a tutti costi testare le sue nuove abilità e non solo aveva dato ai nostri eroi il tempo di divenire più forti ma aveva anche organizzato i Cell Games. In realtà Moro non sta facendo ciò che sta facendo per testare la sua forza, ma più che altro per poterla accrescere assorbendo, una volta che Goku e Vegeta si saranno potenziati, tutto il loro potere.

Insomma, i due cattivi avranno motivazioni diverse a spingerli, ma si sono comportati in modo sorprendentemente simile.

E voi cosa ne pensate? Preferite Moro o Cell e chi dei due, secondo voi, a livello di malvagità pura è più pericoloso? Fatecelo sapere nei commenti.