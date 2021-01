Dragon Ball Super: Cell può ottenere la forma dorata di Freezer? Parliamone

Cell, la più terrificante creazione del Dr. Gelo, è stato progettato per essere il combattente perfetto e proprio per questo combina il DNA Saiyan, Namecciano e della razza aliena di Freezer. Grazie alle sue caratteristiche, dunque, se dovesse tornare in Dragon Ball Super potrebbe diventare ancora più potente, esattamente come Golden Freezer.

Nelle sue forme imperfette, Cell è in grado di assorbire altri esseri viventi per aumentare a dismisura la sua forza tramite osmosi. In Dragon Ball Z lo abbiamo visto inglobare C-17 e C-18 per raggiungere la spaventosa forma perfetta, con cui ha quasi distrutto la Terra prima che Gohan si trasformasse in Super Saiyan 2 per fermarlo.

Cell possiede poi un'altra caratteristica innata. Grazie alle cellule del DNA Saiyan presenti nel suo corpo, lo spaventoso antagonista diventa più potente ogni qualvolta si trova in punto di morte. Sfruttando il fattore rigenerativo Namecciano, Cell potrebbe farsi colpire a morte dai suoi piccoli Cell Jr. per poi rafforzarsi ulteriormente.

Ma Cell possiede anche il DNA di Freezer, che come abbiamo visto attraverso un breve allenamento è riuscito a ottenere la forma dorata. Anche Cell potrebbe raggiungerla allenandosi? In teoria, ciò sarebbe possibile. Nella saga a lui dedicata non lo vediamo mai preoccuparsi di allenarsi, d'altronde Cell era programmato per seguire determinate direttive, come ad esempio assorbire gli Androidi o uccidere Goku.

Tuttavia, Cell è un essere altamente intelligente e se un giorno dovesse tornare in vita in Dragon Ball Super sarebbe conscio di doversi addestrare per raggiungere il livello combattivo di Goku e Vegeta. Golden Cell sarebbe addirittura più forte della controparte dorata di Freezer e rivaleggerebbe sicuramente con il Super Saiyan Blue. Ma reggerebbe il confronto con l'Ultra Istinto Perfetto? Chissà che questa teoria non venga in futuro confermata da un ipotetico film denominato "La esurrezione di C". Per approfondire il personaggio, ecco 5 segreti sul corpo di Cell in Dragon Ball Z. Nel frattempo gli incassi continuano a calare, un sequel di Dragon Ball Super è sempre più vicino.