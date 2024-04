Dragon Ball Super: la centralità di Piccolo per il futuro di Gohan nella serie

Son Goku è riconosciuto come l’unico, grande, protagonista di Dragon Ball eppure nell’ultimo corso della sua storia, nella serie Super, fa spesso affidamento su Vegeta e altri combattenti di spessore. Lo stesso destino potrebbe essere necessario anche per Gohan, ora che è finalmente tornare a ricoprire un ruolo significativo.

Grazie alla trasposizione degli eventi del film Super Hero nel manga, la forma Gohan Beast è entrata ufficialmente nel canone della serie, facendo tornare il ragazzo in cima alla gerarchia di potere dei Saiyan. Per mantenere questa posizione, però, Gohan dovrà affiancarsi al suo caro amico e mentore, Piccolo, anch’esso riscoperto grazie alla gigantesca e pericolosa forma Orange, ottenuta tramite un desiderio delle sfere per fronteggiare la minaccia della nuova armata del Fiocco Rosso.

I due hanno dimostrato sinergia e complicità straordinarie sul campo di battaglia, riuscendo a distruggere l’arma definitiva dell’armata: Cell Max, ancora incompleto ma dalla potenza distruttiva inaudita. Proprio per questo Gohan necessita di una spalla su cui poter contare sempre, e tale ruolo spetta decisamente a Piccolo, il namecciano che l’ha allenato sin da quando era bambino per l’incombente invasione dei Saiyan.

Il loro rapporto è evoluto col passare del tempo, e in Super Hero è ormai evidente che Piccolo non considera più Gohan come allievo, ma come un alleato col quale continuare a migliorarsi sul campo di battaglia e potersi allenare lontano dagli scontri. In sostanza, Gohan e Piccolo potrebbero diventare rivali e alleati come Goku e Vegeta, aiutandosi a vicenda nel raggiungimento di nuove forme e nell’apprendimento di tecniche sempre più devastanti.

In conclusione, ecco tutto quello che sappiamo sul capitolo 104 di Dragon Ball Super. Siete d’accordo con quanto detto? Credete che Gohan abbia bisogno di Piccolo al suo fianco per continuare a migliorare nella serie? Ditecelo nei commenti.

