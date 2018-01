Dragon Ball Super: che legame c'è tra Whis ed i più recenti power-up di Goku e Vegeta?

Allo scopo di sconfiggeree vincere il Torneo del Potere, siache, nel corso dell’ultimo episodio di Dragon Ball Super , si sono visti costretti a superare (ciascuno a modo proprio) i limiti del

Mentre Goku, nel corso del torneo, ha risvegliato il proprio Ultra Istinto, ossia un potere rarissimo e ottenuto difficilmente persino dalle Divinità della Distruzione, Vegeta ha ottenuto una trasformazione inedita che purtroppo non dispone ancora di un nome ufficiale. Entrambi i power-up sono comunque il risultato dei duri addestramenti cui l’Angelo Whis ha sottoposto i due Saiyan non molto tempo fa, e che finalmente stanno dando i loro frutti.



Se ricordate, l’Angelo aveva sottolineato quanto Goku, nel mezzo di un combattimento, tendesse ad abbassare la guardia e a lasciarsi cogliere impreparato dal nemico - un “difetto” che l’Ultra Istinto potrebbe aver finalmente corretto. Per quanto riguarda invece Vegeta, Whis aveva affermato che il Saiyan non riuscisse a raggiungere il livello del rivale a causa del suo solito atteggiamento negativo e inquieto, che dunque impediva al suo corpo di esprimere tutto il proprio potenziale. E proprio quando Vegeta ha combattuto per il bene di qualcun altro (in questo caso Cabba), come Goku ha spesso fatto, il Saiyan ha subito ottenuto una trasformazione inedita che gli ha permesso di eguagliare il Kaioken Blue di Kakaroth. Coincidenza? Non proprio.



Apparentemente distaccato, Whis ha dunque dimostrato di aver compreso perfettamente i punti deboli dei due guerrieri e li ha instradati sul giusto sentiero che permettesse loro di colmarli. Ma è possibile che l’Angelo abbia voluto prepararli per poter affrontare una qualche nuova minaccia che, nel corso del prossimo arco narrativo, metterà a repentaglio l’esistenza stessa dei mortali e degli Dei?

Alcune teorie dei fan sostengono infatti che, terminato il Torneo del Potere, assisteremo ad una sorta di guerra che sconvolgerà l’ordine cosmico del Multiverso di Dragon Ball. Voi cosa ne pensate?