Dragon Ball Super, chi sono gli Angeli e qual è il loro ruolo nell'Universo?

Introdotti per la prima volta nell’ultima pellicola di Dragon Ball Z: la Battaglia degli Dei, e solo successivamente nel primo capitolo del manga di Dragon Ball Super gli Angeli sono una delle razze più interessanti e uniche dell’universo ideato da Akira Toriyama. Ma qual è il loro ruolo effettivo? Scopriamolo in questa analisi.

Con l’introduzione degli angeli nella serie è arrivata anche la spiegazione della struttura gerarchica che si occupa di mantenere ordine ed equilibrio nell’universo. Dopo il potente Zeno a capo di tutto si trovano gli dèi della distruzione, introdotti con Lord Beerus, e al fianco di tale divinità si trova un Angelo, nel caso sopracitato troviamo Whis. Agli angeli sono infatti affidati la guida e l’insegnamento degli dèi della distruzione, ai quali, nonostante siano più potenti, devono portare sempre solido rispetto.

Non si tratta certamente di un compito semplice, e a complicare le cose subentra una regola ferrea: gli Angeli non devono in alcun modo intervenire per alterare il corso naturale degli eventi, devono mantenersi il più possibile neutrali, anche nelle peggiori situazioni. Dall’aspetto umanoide caratterizzato da carnagione chiara e bluastra e capelli argentei, gli Angeli hanno anche un’aureola attorno al volto, e sebbene vengano mostrati in azione raramente, come nel caso di Merus, sono incredibilmente abili e potenti.

Il loro retaggio gli permette di essere perennemente in Ultra Istinto, tecnica divina che Goku ha appreso e padroneggiato con incredibile fatica e impegno. Inoltre, il fatto di aver mostrato davvero poco delle loro capacità combattive, fa pensare che siano in grado di raggiungere poteri impensabili per qualunque dei Guerrieri Z.

In conclusione, ricordiamo che Masako Nozawa ha parlato del suo ritiro, e vi lasciamo ad una fan art di Goku contro Luffy, Ichigo e Naruto, i protagonisti dei Big Three di Shueisha.