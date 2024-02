Dragon Ball Super: chi sono gli Angeli? Tutto quello che sappiamo sugli esseri divini

Tra le specie più emblematiche introdotte in Dragon Ball Super figurano indubbiamente gli Angeli. Degli esseri divini non si sa quale sia il loro reale livello di forza, né tanto meno quale sia la natura stessa dell'immenso potere che li contraddistingue o delle intenzioni che ne governano le gesta, al punto che risultano dei veri e propri enigmi.

Per iniziare a decodificare il velo di mistero sotto cui sono celate tali divinità, occorre perciò partire dalla figura a cui Dragon Ball, sin dall'esordio di Super, ha legato l'immagine stessa degli Angeli: ovvero da Whis. L'essere divino, come abbiamo avuto modo di osservare nel corso del manga di Toyotaro e Toriyama, appare come un enigma proprio perché la natura che lo contraddistingue lo porta a seppellire tutte le intenzioni di fondo (o le eventuali emozioni provate nel quotidiano) dietro un alone di segretezza e imperturbabilità, che riflette, a tutti gli effetti, l'incapacità dell'Angelo di perseguire secondi fini che non siano quelli esplicitati dalle singole azioni in cui si profonde.

D'altronde il suo unico ruolo, ciò che definisce la sua essenza di essere-divino, è quello di supervisionare le attività del Dio della Distruzione dell'Universo a cui appartiene (in questo caso, Beerus) senza intromettersi nello svolgimento dei suoi compiti, tanto che non ne mette mai in discussione la moralità né l'etica di fondo. Ciò che ne governa le azioni, mostrando anche l'assenza di qualsiasi disonestà o doppiezza d'animo del personaggio – e per estensione, di coloro che rappresenta, cioè gli Angeli – è la necessità di garantire un equilibrio al sistema interplanetario in cui vive, da perseguire anche con la distruzione dei vari mondi, operata dallo stesso Beerus, di cui non a caso è stato anche il maestro.

In questo senso, seppure Whis non si posizioni al vertice della scala dei valori delle divinità, come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo cosa rende Zeno in Dragon Ball Super l'essere più potente mai creato da Toriyama, è pur vero che discende (come il resto degli Angeli) direttamente dal Grande Sacerdote: e in quanto sua progenie è logico pensare che il potenziale combattivo di Whis non solo sia di molto superiore a quello dei vari Dei della Distruzione, ma che sia talmente grande da non poter essere esercitato in combattimento, anche perché, a ragion di logica, non esistono esseri in grado di mettere in difficoltà un Angelo come Whis, a meno che non si confronti con un suo eguale - e quindi fratello o sorella - qual è Vados.

Nelle (rare) occasioni in cui il personaggio è entrato in azione, l'Angelo ci ha dato prova di alcune delle straordinarie abilità che contraddistinguono il campionario di mosse della sua razza, dalla creazione di varchi temporali all'uso della psicocinesi o del teletrasporto istantaneo, fino alla riscrittura (in senso inverso) del tempo. Abilità, queste, che derivano in parte dal perfezionamento assoluto dell'Ultra Istinto, e che rendono di conseguenza Whis il metro di paragone, nonché il referente primario, del protagonista.

E in tal senso, nel caso in cui davvero nel futuro prossimo di Dragon Ball Super Goku e Vegeta diventeranno le nuove divinità dell'Universo 7, è chiaro che i percorsi dei due saiyan siano proprio finalizzati al raggiungimento, e quindi alla sostituzione, degli esseri divini con cui si allenano ormai da tempo. Un esito che potrebbe così portare dei meri “mortali” a trascendere i limiti biologici che li separano dagli Angeli.