Dragon Ball Super: chi è l'Angelo più forte del manga? La classifica

La saga di Dragon Ball, iniziata negli anni '80 da Akira Toriyama, si è allargata a dismisura nel corso del tempo. Se inizialmente la storia ruotava intorno agli umani e a poche altre creature che differivano da questa classificazione, man mano che il racconto andava avanti sono stati inseriti anche esseri divini dai poteri straordinari.

Inizialmente c'era solo il Dio della Terra, che ha lasciato poi spazio ai Kaioh e infine ai Kaioshin di Dragon Ball Z. Ma con Dragon Ball Super sono stati inseriti gli Dei della Distruzione e i loro fidi compagni, gli Angeli. Questi ultimi sono creature mistiche che siedono quasi all'apice della piramide del multiverso di Dragon Ball Super. Chi è l'Angelo più forte presentato in Dragon Ball Super? E quale invece il più debole? Analizziamo la loro gerarchia per scoprire la loro forza.

In cima alla piramide siede inevitabilmente il Gran Sacerdote, il padre di tutti gli Angeli e consigliere degli Zeno. Questa creatura ha un potere smisurato e impossibile da calcolare. La prima posizione è tutta sua, ma quelle successive sono invece più problematiche. Infatti in Dragon Ball Super non sono mai stati dati dei livelli di potenza precisi e finora non ci sono stati scontri tra Angeli che hanno permesso la creazione di una classifica di forza di queste creature.

Sappiamo però che il livello di combattimento dei mortali nei vari universi è diretta espressione del lavoro effettuato dai Kaioshin, dagli Dei della Distruzione e quindi anche dagli Angeli. È possibile quindi che gli angeli dei quattro universi più forti, e cioè Awamo, Martinu, Cuckatail e Corn, siano anche superiori a quelli degli altri fratelli. Tra gli ultimi, Vados è stata per un certo periodo superiore a Whis. Quest'ultimo però afferma che nei millenni trascorsi si è allenato e potrebbe aver raggiunto o superato il livello della sorella.

Infine, gli Angeli sono divisi in due categorie. Ci sono gli Angeli che accompagnano gli Dei della Distruzione che abbiamo già classificato e gli Angeli che invece stanno seguendo un periodo di allenamento in preparazione del loro futuro lavoro. Questi ultimi sono più deboli rispetto ai 12 Angeli degli universi e in questo gruppo figura Merus che quindi per ora è l'Angelo più debole di Dragon Ball Super, questo ovviamente fino agli eventi conclusivi della saga di Molo.

Indubbiamente Toriyama e Toyotaro daranno sempre più informazioni sugli Angeli con il proseguimento delle saghe di Dragon Ball Super.