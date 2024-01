Dragon Ball Super, chi è Bardack? 5 segreti che potreste non conoscere sul padre di Goku

Dragon Ball Super ha trasformato i sogni degli appassionati in realtà. Non solo Toyotaro ha reso Broly canonico, ma ha dato spazio anche a Bardack, uno dei guerrieri Saiyan più amati dal pubblico. Siamo però sicuri di conoscere tutto su di lui?

Apparso solamente nell'anime o comunque in prodotti considerati non canonici, Bardack è probabilmente uno dei personaggi più popolari nonostante il poco screen time. Dragon Ball Super ha riportato in auge il padre di Goku, non solo rendendolo canonico, ma anche approfondendo la sua storia. Il vecchio Bardack è molto diverso da quello di Dragon Ball Super. Vi abbiamo già parlato di tutta la storia di Bardack, ma alcune curiosità su di lui potreste non conoscerle. Ecco 5 cose che non conoscete su Bardack di Dragon Ball.

Proprio come ogni Saiyan, anche il nome del papà di Kakaroth nasconde un segreto. Akira Toriyama si diverte a nascondere piante e verdure nei nomi dei componenti di questa razza. Il nome Bardack ha origine dalla Bardana, una pianta erbacea che ha un ciclo vitale di due anni e che può crescere fino a 3 metri d'altezza.

I guerrieri Saiyan vengono suddivisi in classi basate sui livelli di forza. Partendo dall'alto, Vegeta viene considerato un guerriero d'elité, Radish e Nappa guerrieri di classe media, mentre Bardack un Saiyan di classe bassa. Nonostante ciò, come dimostrano le sue numerose vittorie, è tra i più forti Saiyan mai visti.

Il design originale di Bardack si deve a Katsuyoshi Nakatsuru. Il suo aspetto è pressoché identico a quello di Goku, eccezion fatta per una cicatrice e una bandana rossa. Toriyama-sensei ha modificato il design rivedendo leggermente lo stile dei capelli e l'armatura da battaglia. In Dragon Ball Super: Broly lo vediamo senza bandana.

La trasformazione in Super Saiyan di Bardack non è canonica in Dragon Ball. Nei progetti collaterali di Dragon Ball, come ad esempio Super Dragon Ball Heroes, Bardack riesce anche a ottenere trasformazioni ulteriori, come il SSJ3.

In Dragon Ball Super Bardack ha dato una grande lezione a Goku e Vegeta. Nella Saga di Granolah il Sopravvissuto, inoltre, veniamo colti alla sprovvista da un colpo di scena. Bardack ha espresso un desiderio al Drago Toronbo di Cereal, quello di far prosperare entrambi i figli. L'incredibile forza di Goku potrebbe derivare proprio da questo desiderio espresso alle Sfere del Drago.