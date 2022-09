Dragon Ball Super: chi è il combattente più forte al momento?

La data di uscita italiana di Dragon Ball Super: Super Hero è vicinissima, ma attraverso la release internazionale è già possibile sapere quello che accadrà nel film anime. Considerando quanto succede nel lungometraggio, e prendendo anche in conto i recenti eventi della serie manga di Toyotaro, sorge però un quesito più che lecito.

Chi è al momento il personaggio più forte di Dragon Ball Super, escludendo le divinità e i personaggi ormai già morti? Non è facile rispondere a questa domanda, poiché purtroppo non si hanno scontri diretti, ma è comunque possibile provare a ipotizzare un confronto tra i migliori.

La lotta per essere i più forti non include più solamente Goku e Vegeta. In Dragon Ball Super: Super Hero Gohan e Piccolo ottengono nuove forme, che probabilmente li pongono allo stesso livello dei due suddetti. Gohan Beast e Orange Piccolo hanno affrontato e sconfitto Cell Max e soprattutto il figlio di Goku ha dimostrato una forza inaudita.

In un confronto tra i migliori, non possono mancare C-17, che ha dimostrato il suo valore nel Torneo del Potere, e Toppo, l'aspirante Dio della Distruzione, nonché secondo più forte dell'Undicesimo Universo.

Ovviamente non si può non citare Jiren, che in questo periodo d'assenza si starà certamente allenando per diventare ancora più potente di quello che abbiamo già visto al Torneo del Potere. In una classifica del genere non può mancare nemmeno Broly, che sul Pianeta di Beerus sta cercando di controllare la sua rabbia e il Super Saiyan della Leggenda.

Con il suo Ultra Ego Vegeta non ha più limiti. Tuttavia, questa forma presenta dei difetti non di poco conto, che come abbiamo visto nell'ultimo arco del manga hanno portato a sonore sconfitte. Al fianco di Vegeta troviamo anche Goku, che invece sta lavorando per perfezionare l'Ultra Istinto.

Bisogna poi prendere in considerazione anche Granolah, che grazie alle Sfere del Drago è diventato il più forte dell'Universo, e l'antagonista di sempre dell'opera. Freezer è tornato in Dragon Ball Super con una trasformazione spaventosa. Black Freezer con un colpo uccide Gas, e poi con un solo pugno sia Goku Ultra Istinto che Vegeta Ultra Ego.