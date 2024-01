Dragon Ball Super, chi è davvero Ub? L'analisi del personaggio

L'anime di Dragon Ball Super ha portato in auge, seppur brevemente, una vecchia conoscenza dei Guerrieri Z: Ub, un giovane umano che fa la sua prima apparizione durante il 28° Torneo Mondiale di Arti Marziali, un decennio dopo la sconfitta di Kid Bu. La sua potenza è tale da stupire anche Goku, ma chi è davvero questo ragazzo?

Il personaggio di Ub in Dragon Ball, rappresenta la nuova generazione degli eroi, destinata a superare quella precedente, formata da Goku e da tutti i Guerrieri Z (anche se non potranno mai essere così leggendari!). Sebbene il ragazzo diventi una figura centrale alla fine di Dragon Ball Z e in Dragon Ball GT, il suo ruolo in Dragon Ball Super è limitato e non è sviluppato come potrebbe.

La complessa storia di Ub e la sua collocazione temporale complicata hanno impedito al personaggio di essere pienamente sfruttato in Dragon Ball Super. Tuttavia, rimane un personaggio affascinante e fondamentale per la serie. Ub viene presentato come la reincarnazione buona di Kid Bu, creata su impulso di Goku. Vivendo sull'isola di Papaya, il giovane ragazzo perfeziona le sue abilità nelle arti marziali grazie all'aiuto fondamentale di Re Chapa.

Le abilità di Uub, tra cui la sua variante della Super Kamehameha e la fusione con Majin Bu per diventare Majuub, lo rendono un abile combattente. Il manga di Dragon Ball Super e il futuro anime Dragon Ball Daima potrebbero permettere ad Ub di brillare come dovrebbe, realizzando il suo potenziale che era stato anticipato fin dai tempi di Dragon Ball Z.