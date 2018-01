Dragon Ball Super: chi è, adesso, il più potente Pride Trooper dell'Undicesimo Universo?

Dal momento che la fine appare sempre più vicina, gli ultimi episodi distanno tenendo i fan col fiato sospeso e la puntata di domenica scorsa ha persino sollevato un dubbio atroce: chi è, adesso, il guerriero più potente dell’Undicesimo Universo?

Dal momento che lo scorso episodio ha visto Toppo diventare un Dio della Distruzione a tutti gli effetti, risvegliando dentro di sé il potere dell’Hakai col quale ha letteralmente fatto a pezzi l’altezzoso Freezer, i fan si domandano se il miglior combattente dell’Undicesimo Universo sia ancora Jiren o se questi sia ormai stato superato dal leader dei Pride Trooper.



Effettivamente, allo stato attuale è difficile stabilire chi dei due vincerebbe in un ipotetico scontro. Toppo può ora contare sul Potere della Distruzione per annientare qualsiasi essere vivente e al contempo creare attorno al proprio corpo una barriera in grado di distruggere qualsiasi cosa vi entri a contatto. D’altro canto, il vero potere di Jiren non è ancora stato mostrato; fino a questo momento, il Pride Trooper ha comunque sostenuto una prova eccezionale, respingendo una Genkidama formata con l’energia di tutti i guerrieri del Settimo Universo (meno Vegeta) e tenendo testa ai due Super Saiyan Blue a piena potenza.



Per qualche curiosa ragione, i due Pride Trooper rimasti a Lord Belmond ci ricordano molto Goku e Vegeta: se il potente Jiren è tranquillo come Kakaroth, il nuovo Dio della Distruzione è diventato tanto sfacciato e aggressivo quanto il Principe dei Saiyan. E se i due guerrieri dovessero combattere spalla a spalla, la loro soverchiante potenza potrebbe davvero rappresentare un ostacolo insormontabile per i nostri eroi.



Voi cosa ne pensate? Jiren, il fantomatico "mortale che nemmeno un Dio della Distrizione può sconfiggere", è ancora superiore al compagno di squadra o la situazione si è invece capovolta? Non è mai stato chiarito, del resto, se il guerriero sia effettivamente più forte di tutte le varie divinità del Multiverso o meno.